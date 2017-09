Lebensmittelladen vor dem Aus Dürninger will sein traditionelles Geschäft in Herrnhut schließen. Dagegen formiert sich kräftiger Widerstand.

Ute Peschel kassiert im Dürninger-Lebensmittelladen den Einkauf eines Kunden. Sie und ihre sechs Kolleginnen müssen sich wohl ab November einen neuen Job suchen. Gegen die Schließungspläne regt sich in der Stadt zwar kräftiger Widerstand, ob es eine Alternative gibt, ist derzeit aber noch unklar. © matthias weber

Es ist aktuell der Aufreger in Herrnhut, an dem man garantiert nicht vorbeikommt: Das Unternehmen Dürninger wird nach mehr als einem Vierteljahrhundert sein Lebensmittelgeschäft in der Innenstadt zum 31. Oktober schließen. Dagegen regt sich Protest: Überall in Herrnhut und den Ortsteilen liegen Unterschriftenlisten aus – verteilt über mehr als zwei Dutzend Stellen von Arztpraxen über die Post, das Gymnasium bis zur Fußpflege. Hier können die Bürger einen Appell zum Erhalt des Geschäfts unterschreiben. Initiiert hat das eine Bürgerinitiative und auch die Stadt unterstützt Bemühungen, eine Lösung zu finden. Das ist der Stand der Dinge:

Warum will Dürninger sein Geschäft Ende Oktober schließen?

Mehrere Gründe haben zu dieser Entscheidung geführt, betont Dürninger-Geschäftsführer Albrecht Kittler gegenüber der SZ. Seit Jahren schon laufe das Geschäft nicht mehr gut, mehrfach habe man eine Schließung erwogen. „Wir haben im vergangenen Jahrzehnt immer zwischen roten Zahlen und schwarzer Null gehangen, 2016 war tiefrot und dieses Jahr sieht es nicht besser aus“, beschreibt er. Trotzdem habe die Dürninger-Stiftung den Lebensmittelladen bislang fortgeführt, ihn also aus anderen Gewinnen im Unternehmen querfinanziert. „Unter Verzicht auf den eigenen Vorteil und wider jede kaufmännische Vernunft“, sagt er. Nun aber sehe er auch keine Chance auf Besserung, erklärt Kittler: Die Parkplatzlage in der Innenstadt sei angespannter denn je, der Parkplatz am Uttendörferweg zu weit weg. Außerdem lenkten die neuen Einkaufsangebote im und rund um den Bahnhof sowie die Supermärkte die Kunden immer stärker aus der Innenstadt, argumentiert Kittler. Hinzu kommen Einschränkungen durch Baustellen, die den Handel erschweren. „Dieser Entscheidung ist ein langer Prozess vorausgegangen“, sagt der Geschäftsführer.

Wer hat das Nachsehen und warum ist der Aufschrei im Ort so groß?

Am härtesten ist die Entscheidung für die sieben Mitarbeiterinnen des Geschäftes, die eine Kündigung erhalten haben. „Sie haben über viele Jahre eine engagierte Arbeit gemacht“, betont Kittler. Gerade auch ihretwegen habe man es sich in der Gesellschafterversammlung Ende Juni nicht leicht gemacht, sagt er. Bewusst ist Kittler zudem, dass es im Ort eine gewisse Erwartungshaltung an das Unternehmen gibt. Kritiker betonen in der Tat, dass Dürninger eine besondere Verantwortung aus der christlichen Tradition und der Stiftungsform heraus habe. Die Stiftungsform ist zwar aus historisch anderen Gründen entstanden, aber in der Tat sehe man sich in besonderer Verantwortung, sagt der Geschäftsführer: „Dennoch müssen auch wir sinnvoll mit dem uns Anvertrauten umgehen.“ Er betont, dass er die wirtschaftlichen Schwierigkeiten in den vergangenen Jahren mehrfach thematisiert habe und Dürninger sowohl in den vergangenen Jahren als auch aktuell nach einer anderen Lösung gesucht habe – bislang vergebens. Potenzielle Unternehmer, die das Geschäft mit Unterstützung Dürningers übernehmen wollen, habe man nicht gefunden.

Was wollen Bürgerinitiative und Stadt nun bewirken?

Das Ende des Lebensmittelladens in der Dürningerstraße wäre ein fatales Signal für den Innenstadthandel, sind sich die Kritiker einig. „Außerdem will Herrnhut behinderten- und bürgerfreundlich sein“, sagt auch Heike Herbrig von der Bürgerinitiative, die rund 1 000 Unterschriften gesammelt hat. Dazu gehörten eine fußläufig erreichbare Einkaufsmöglichkeit für Senioren und ein Ort, an dem Menschen mit Behinderung das Einkaufen üben könnten. Sie stört, dass die Entscheidung so kurzfristig bekannt und vorab nicht gemeinsam nach Lösungen gesucht wurde, denn Ideen gebe es durchaus. Auch Bürgermeister Willem Riecke (Herrnhuter Liste) kritisiert die für ihn überraschende und verfrühte Entscheidung, betont aber auch, dass man einem Unternehmen nicht in Entscheidungen reinreden könne.

Gibt es noch Aussicht auf eine Änderung der Entscheidung?

Bürgermeister Riecke und die Bürgerinitiative stehen in Kontakt und wollen mithelfen, eine Lösung zu finden, sagt Riecke. „Ich denke, dass der Umzug des Obst- und Gemüseladens von Familie Wendland in den Bahnhof auch eine Chance für das Lebensmittelgeschäft sein könnte“, sagt er. Schüler und Senioren würden dann möglicherweise verstärkt zu Dürninger gehen. Vielleicht wäre auch eine Neuausrichtung auf mehr regionale Produkte eine Idee, erwägt Riecke. Albrecht Kittler sieht das differenziert: „Wir haben es durchaus auch mit mehr regionalen Produkten versucht, aber es hat nicht funktioniert“, bilanziert er.

Kommt das Engagement der Herrnhuter für den Laden zu spät?

Das wird sich zeigen. Die Bürgerinitiative will in den nächsten Tagen die Unterschriften unter dem Appell an Dürninger übergeben. Weitere Gespräche sind anvisiert, kommenden Montag ist ein Gemeinrat-Treffen geplant. Albrecht Kittler gibt sich offen – und freut sich sogar über die Bürgerinitiative: „Ich finde das Engagement gut und unterstütze gern ernsthaftes Interesse“, sagt er. Und selbst wenn niemand für eine Übernahme begeistert werden kann – vielleicht fänden sich ja Herrnhuter zu einer Genossenschaft zusammen, wie er es aus dem Schwarzwald gehört habe. Dort erhält ein Dorf seinen Laden am Leben – mit einem Mindesteinkauf pro Woche.

