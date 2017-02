Lebensmittel für Tafeln bleiben frisch Immer mehr Menschen können sich Lebensmittel im Supermarkt nur begrenzt leisten. Sachsens Bäcker helfen ihnen.

Sozialministerin Barbara Klepsch und Bäko-Aufsichtsratschef Roland Ermer bei der Übergabe des neuen Kühlautos in Groitzsch. © Claudia Hübschmann

Der Wind pfiff mächtig über den Platz vor der Bäko, der Bäcker- und Konditorengenossenschaft Sachsen Brandenburg, in Groitzsch. Eigentlich hätte die Sonne scheinen müssen, denn auf dem Hof stand ein nagelneuer VW-Transporter. Aber nicht irgendeiner, sondern ein Kühlfahrzeug für einen guten Zweck – für die Sächsischen Tafeln. Es wird künftig Lebensmittel, die für Bedürftige gespendet werden, statt in die Tonne zu wandern, zu ihren Bestimmungsorten bringen. Und das sind sachsenweit immerhin 160.

Für diese Ausgabestellen spendet auch die Bäko mit ihren zahlreichen über das Land verteilten Fachgeschäften. Die erste Beladung des Kühlfahrzeuges übernahm Sachsens Sozialministerin Barbara Klepsch mit dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Bäko, Roland Ermer. Der erinnerte mit einem Spruch an den Sinn der Spenden: „Altes Brot ist nicht hart, kein Brot, ist hart.“ Allerdings sorgen Fahrzeuge, wie das am Mittwoch übergebene, dass die gespendeten Lebensmittel frisch bleiben.

„Ich freue mich, dass das Sozialministerium mit der Finanzierung des Fahrzeugs einen Beitrag zur Unterstützung dieser Arbeit leisten konnte“, sagte Ministerin Klepsch. Allerdings hat es nicht das Ministerium bezahlt, sondern ein edler Spender. „Das Fahrzeug wurde im Wesentlichen aus Geldern finanziert, die dem Freistaat Sachsen aus einer Erbschaft zusätzlich zur Verfügung standen und für soziale Zwecke einzusetzen waren“, erklärte die Sprecherin des Ministeriums Annett Hofmann.

In ihrem Kampf gegen Armut und Lebensmittelverschwendung haben die Sächsischen Tafeln im vergangenen Jahr Enormes geleistet. So wurden nach Angaben des Vereins 2016 insgesamt 971 Tonnen Lebensmittel und Obst/Gemüse – ohne Getränke – verladen und an die regionalen Tafeln weiter verteilt. „Um diese Warenmenge zu verdeutlichen, entspricht dies der Anzahl von 117 Lkw Ladungen à 33 Paletten zu je 250 Kilogramm.“ Bundesweit sammeln mehr als 50 000 ehrenamtliche Helfer „überschüssige, aber qualitativ einwandfreie Lebensmittel im Handel und bei Herstellern ein und verteilen diese unentgeltlich oder zu einem symbolischen Betrag an sozial und wirtschaftlich benachteiligte Menschen“. Jede Woche nutzen rund 1,5 Millionen Menschen das Angebot der Tafeln, „ein Drittel davon sind Kinder und Jugendliche“.

Zu den Hauptspendern in Sachsen zählen neben den großen Supermarktketten auch viele Bäcker. Ohne sie wäre die Arbeit der Tafeln nicht so erfolgreich, erklärte Ministerin Klepsch in Groitzsch. „Ihr Engagement trägt wesentlich dazu bei, die Arbeit der Tafeln zu gewährleisten.“

Deutschland zählt zwar zu den reichsten Ländern der Welt, aber dennoch gibt es viele Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, etwa in Form von Lebensmitteln, die unentgeltlich oder zu einem geringen Preis abgegeben werden.

Vor allem Arbeitslose, Alleinerziehende, Geringverdiener, kinderreiche Familien und Rentner zählen zu diesen Bedürftigen: „Die Tafeln helfen so wirtschaftlich benachteiligten Menschen, eine schwierige Zeit zu überbrücken und geben ihnen dadurch Motivation für die Zukunft – und verhindern gleichzeitig, dass wertvolle Lebensmittel im Müll landen.“

