Lebenslange Haft wegen Mordes

Ein 33-jähriger Afghane muss lebenslang hinter Gitter. Das Urteil des Landgerichts Görlitz vom März ist nun rechtskräftig. Der Mann war wegen Mordes an seiner Ehefrau angeklagt – und nach viertägiger Verhandlung zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dagegen hatte er Revision eingelegt. Diese wurde nun durch den Bundesgerichtshof verworfen, teilt das Landgericht mit.

Der Mann hatte sich Ende August 2016 in einem Flüchtlingswohnheim in Hoyerswerda mit seiner Frau gestritten und sie schließlich mit dem Gesicht in ein Kissen gedrückt. Die 25-jährige Rahela, Mutter von vier Kindern, erstickte. (SZ/hl)

