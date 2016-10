Lebenshilfe öffnet Werkstätten An der Heinrich-Hertz-Straße in Neustadt arbeiten Dutzende behinderte Menschen. Jetzt ist ein Blick in ihren Alltag möglich.

Die Lebenshilfe Pirna-Sebnitz-Freital veranstaltet einen Tag der offenen Tür in den Hohwald-Werkstätten in Neustadt. Am Sonnabend, dem 22. Oktober, bekommen Besucher die Möglichkeit, die einzelnen Einrichtungen mit Betriebsstätte, Förder- und Betreuungsbereich sowie die Hauptwerkstatt zu besichtigen. In den Hohwald-Werkstätten arbeiten derzeit rund 200 Mitarbeiter für verschiedene Firmen. Sie werden unterstützt durch 40 Fachkräfte.

Ein Arbeitsbereich betrifft den Garten- und Landschaftsbau. Dieses Team ist für die Pflege von Grünanlagen zuständig. Zum Tag der offenen Tür werden sie ihren Fuhrpark vorstellen. In der Holzabteilung bekommen die Gäste gezeigt, wie die Behinderten an den Werkzeugen und Maschinen arbeiten. Sie erledigen dabei sowohl Aufträge für die Industrie als auch individuelle Kundenwünsche. Auch Eigenkreationen entstehen hier. Wie kreativ die Mitarbeiter sind, zeigt der eigene Shop, in dem dekorative Dinge für Zuhause verkauft werden.

Für die Besucher wird es zum Tag der offenen Tür spezielle Führungen geben. Sie können mit den Mitarbeitern ins Gespräch kommen und ihnen bei der Arbeit über die Schulter schauen. Auch der Förder- und Betreuungsbereich für insgesamt zwölf schwerst mehrfach behinderte Menschen wird zugänglich sein.

Tag der offenen Tür an den Hohwald-Werkstätten in Neustadt am 22. Oktober von 10 bis 13 Uhr.

www.lebenshilfe-psf.de

