Lebenshilfe liefert direkt ins Geschäft In der Werkstatt leisten Menschen mit Behinderung anspruchsvolle Arbeit. Weil ihnen ein Partner in Sohland vertraut.

Matthias Tittmann (links) und seine zehn Kollegen bauen Spiegelschränke zusammen. Es ist die jüngste Gruppe in der Bischofswerdaer Behindertenwerkstatt. Enrico Herzog-Weber hat sie vor zwei Jahren aufgebaut. © Steffen Unger

Es geht flink von der Hand. Routiniert schraubt Matthias Tittmann die Elektrobox an und setzt die Beleuchtungsspots in die dafür vorgesehenen Löcher ein. An diesem Vormittag montiert der 33-jährige die Oberböden für Spiegelschränke. Später werden er und seine Kollegen die vorgefertigten Teile zusammensetzen. Alles muss passen, alles funktionieren. Die Spiegelschränke, die in der Werkstatt für behinderte Menschen in Bischofswerda zusammengebaut werden, werden vor Ort verpackt und an ein Zentrallager ausgeliefert. Von dort aus werden Bau- und andere Fachmärkte direkt beliefert. So wie die Schränke den Betrieb in Bischofswerda verlassen, werden sie die Kunden später zu Hause auspacken und an der Wand ihres Badezimmers schrauben.

Die vom Verein Lebenshilfe getragene Werkstatt führt diese Arbeit für das Sohlander Unternehmen Jockey Plastik aus. Der Qualitätsanspruch ist hoch. Ihn mit benachteiligten Menschen zu erfüllen, stellt eine besondere Herausforderung dar. Von den fast 200 Mitarbeitern der Lebenshilfe-Werkstatt wurden die fittesten ausgewählt. Es ging dabei nicht nur um ihre Fähigkeiten, sondern auch um Befindlichkeiten, sagt Geschäftsführer Frank Packbauer. Mitarbeiter wurden aus ihrem gewohnten Arbeitsumfeld genommen, mussten neue Arbeitsprozesse erlernen.

Hinzu kommen körperliche Anforderungen, wie längere Zeit zu stehen. Matthias Tittmann beispielsweise hatte zuvor mehrere Jahre in der Tischlerei gearbeitet. Auch dort habe es ihm Spaß gemacht, sagt er. Doch die jetzige Arbeit sei interessanter und abwechslungsreicher. Zehn Männer und eine Frau gehören zur Gruppe, die von Enrico Herzog-Weber geleitet wird. Die Arbeitsplätze rotieren im wöchentlichen Wechsel. Jeder kann alles machen und auch kurzfristig einspringen, sollte mal ein Kollege krankheitsbedingt ausfallen.

Acht verschiedene Modelle

Als Jockey Plastik Sohland wegen des Montageauftrages auf die Werkstatt zugekommen ist, habe man gründlich überlegt, ob man die Ansprüche erfüllen kann, sagt Frank Packbauer. Denn die Vorgaben an Qualität, Stückzahlen und Termine gilt es einzuhalten – da gibt es keine Abstriche. Die Bischofswerdaer zeigen, dass sie es können. „Die Zusammenarbeit mit Jockey Plastik ist auf Augenhöhe. Wir werden nicht als Werkstatt für Behinderte, sondern als Partner wahrgenommen“, sagt Enrico Herzog-Weber. Die Montage begann vor zwei Jahren mit einem Spiegelschrankmodell. Inzwischen sind es acht verschiedene Modelle, die in Bischofswerda zusammengebaut werden.

Für die Werkstatt im Gewerbegebiet Nord ist die Montage von Spiegelschränken eine Unternehmenserweiterung. Der Zufall half. Das benachbarte Skoda-Autohaus war gerade ein paar Hundert Meter weiter umgezogen; die Immobilie stand leer. Die Lebenshilfe mietet sie, baute sie für ihre Zwecke um und errichtete einen Anbau. Rund 60 000 Euro wurden investiert, zum Teil gefördert über den Kommunalen Sozialverband Sachsen.

Frank Packbauer sieht die Behindertenwerkstatt als mittelständisches Unternehmen. Die Zeit der „reinen Bastelei“ sei vorbei; Aufträge vor allem in der Montage, werden anspruchsvoller und vielfaltiger. Das ist gewollt. Denn je hochwertiger eine Arbeit, desto besser wird sie vergütet. „Die Löhne unserer Mitarbeiter mit Behinderung erwirtschaften wir selbst. Wenn wir wollen, dass sie etwas verdienen, müssen wir auch lukrative Aufträge ranholen“, sagt der Geschäftsführer. Arbeit – auch für einfache Tätigkeiten – gibt es genug, sagt Frank Packbauer. Allerdings stelle sich immer die Frage nach dem Preis – und dem, was unterm Strich für die Werkstatt und ihre Beschäftigten bleibt.

Den Kaffee selbst kochen

Innerhalb der Montagegruppe gibt es einen Wettbewerb. Jeder hat den Ehrgeiz, gut zu sein, sagt Enrico Herzog-Weber. Für gute Leistungen gibt es Zuschläge. Ebenso gibt es nach einem guten Geschäftsjahr Prämien für die Gruppen. Was sie mit dem Geld machen, entscheiden die Gruppenmitglieder selbst. Die Montagegruppe für Spiegelschränke kaufte sich im letzten Jahr einen Wasserkocher und eine Kaffeemaschine. „Für unsere Mitarbeiter ist es schon etwas Besonderes, wenn sie ihren Pausenkaffee selbst kochen können und deswegen nicht extra in die Kantine rüber gehen müssen“, sagt der Gruppenleiter. Mindestens genau so groß wie der finanzielle Anreiz ist ein anderer: Es motiviert ungemein, wenn Mitarbeiter in Baumärkten Spiegelschränke sehen, die in ihrer Werkstatt hergestellt worden sind.

Die Werkstatt für Behinderte feiert an diesem Sonnabend ihr 25-jähriges Bestehen. Sie beschäftigt zurzeit 183 behinderte und chronisch psychisch kranke Menschen in den verschiedenen Bereichen, darunter Montage, Tischlerei, Wäscherei, Küche, Landschaftspflege und im Zoo. Hinzu kommen 15 Schwerstbehinderte im Förder- und Betreuungsbereich. Angeleitet, unterstützt und betreut werden sie von 56 Mitarbeitern und Helfern auf Zeit, etwa im Bundesfreiwilligendienst.

