Lebenshilfe hat Grund zum Feiern Eltern gründeten den Verein vor 25 Jahren aus Sorge um ihre behinderten Kinder. Dann begann das große Bauen.

Jürgen Kress probt mit den Sangesfreunden im Wohnheim der Lebenshilfe einen Schunkelwalzer. Das Stück ist Teil des Programms zum 25-jährigen Jubiläum, dass der Verein an diesem Sonnabend feiern will. © Dietmar Thomas

Als der Verein Lebenshilfe vor 25 Jahren gegründet wurde, dachte sicherlich niemand daran, dass er sich einmal so entwickeln würde. Heute ist er nicht nur ein Verein, der sich um geistig behinderte Menschen kümmert. Er ist auch Arbeitgeber für 87 Mitarbeiter, ein ansehnlicher mittelständischer Betrieb, der Wohnheime in Döbeln und Hartha und eine Außenwohngruppe betreibt, Träger einer Kita ist und auch sonst eine Menge Aufgaben auf sozialem Gebiet übernimmt.

Nach dem Ende der DDR wurde das Betreuungssystem für geistig behinderte Menschen neu organisiert. Manche Einrichtungen wurden geschlossen. Andere wurden von freien Trägern weitergeführt. „Die betroffenen Eltern haben sich damals getroffen, um sich über die Probleme auszutauschen“, sagte Petra Brandt, die schon lange für den Verein arbeitet. Die Eltern organisierten Treffen und gemeinsame Feiern und etwas, das es bis heute gibt – den Familienentlastenden Dienst. „Viele geistig behinderte Menschen haben damals zu Hause bei ihren Eltern gelebt“, erzählte die Mitarbeiterin. Diese wurden aber auch mal krank oder brauchten ein paar Tage Zeit für sich. Die behinderten Angehörigen wurden dann in einer Wohnung des Familienentlastendenden Dienstes betreut. Ziemlich zeitig haben die Eltern angefangen, Ferienreisen zu organisieren – auch das wird heute noch gemacht. „Da sind dann Mütter und bis zu 20 behinderte Menschen mitgefahren“, so Brandt.

Eine Sorge habe die Eltern damals schon umgetrieben, erzählte Petra Brandt: „Die Eltern haben sich in den 90er Jahren gefragt: Was wird aus unseren Kindern, wenn wir älter werden?“ Das Problem wurde gelöst. Ab 1999 war der Verein Träger eines ersten Wohnheims in Döbeln Ost. Bis zu 24 geistig behinderte Menschen wohnen dort, die in der Mehrzahl tagsüber einer Arbeit in der Behindertenwerkstatt nachgehen. Dazu kommen 16 Plätze in einer Pflegeeinrichtung. Manche der betreuten Menschen sind mehrfachbehindert. Später wurde auch noch ein Wohnheim in Hartha eingerichtet. Die Kita „Pfiffikusland“ in Geringswalde ist eine sogenannte integrative Einrichtung, in der derzeit vier behinderte Kinder mit betreut werden „Wir hatten auch schon mal 18“, sagte Verwaltungsleiterin Margitta Demmler.

Beileibe nicht alle behinderten Menschen wohnen in Heimen. Margitta Demmler freut sich über die Entwicklung, die manche der jungen Leute nehmen. An der Hainichener Straße betreibt der Verein eine Außenwohngruppe für zehn Personen, in der die Bewohner schon ziemlich selbstständig leben. Damit endet es nicht. „Durch die gute Förderung sind manche Bewohner in der Lage, in eine eigene kleine Wohnung zu ziehen“, sagte sie. Die Mitarbeiter der Lebenshilfe betreuen 25 dieser Menschen ambulant, gehen zwei bis dreimal pro Woche zu ihnen, um bei der Bewältigung des Alltags zu helfen.

Bei seiner Arbeit stößt der Verein aber auch an Grenzen. „Der Bedarf ist da, aber es fehlt das Personal“, sagte Margitta Demmler. Da es keine Hortbetreuung für Kinder der Regenbogenschule in Döbeln gibt, hat die Lebenshilfe zumindest für sieben Wochen im Jahr die Ferienbetreuung organisiert. „Die 20 Plätze reichen aber eigentlich nicht. Heute haben viele Eltern Arbeit und die Großeltern sind oft gar nicht in der Lage, die Kinder in dieser Zeit zu betreuen.“

An diesem Sonnabend wird die Lebenshilfe aber keine Probleme wälzen, sondern feiern. Der Verein hat seine 146 Mitglieder ins Volkshaus eingeladen. Darunter sind Leute der ersten Stunde, die zu den Motoren dieser Entwicklung gehören und die sich mittlerweile im Ruhestand befinden.

