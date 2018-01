Lebensgefahr in den Stadtwäldern Nach dem Sturm am Donnerstag warnt die Stadt davor, Waldgebiete zu betreten – und appelliert an die Vernunft.

Riesa. Aus aktuellem Anlass hat die Stadt Riesa am Montag noch einmal ausdrücklich vor dem Betreten der städtischen Waldgebiete gewarnt. „Riesa verfügt zwar nicht über Waldgebiete von der Dimension der Dresdner Heide oder des Wermsdorfer Forstes, aber das Betreten der kleineren Wälder im Stadtgebiet ist derzeit ebenso gefährlich wie anderswo“, heißt es in einer Mitteilung der Stadtverwaltung. „Besonders im Wäldchen an der Ziegeleistraße bei Riesa-Göhlis und im sogenannten Espich, dem Wäldchen hinter dem Merzdorfer Teich, wurden am Wochenende mehrere unvernünftige Mitmenschen festgestellt.“

Auch in den kleineren Waldgebieten bestehe durch möglicherweise nachträglich kippende Bäume oder herabfallende Äste Lebensgefahr. Eine komplette Sperrung der Waldgebiete sei aber nicht machbar, deshalb werde ausdrücklich an die Vernunft der Bürger appelliert. Gleichzeitig seien eventuell aufgetretene Schäden in den Parks und Wäldern nicht so schnell zu beseitigen. „Die Aufräumarbeiten an wichtigen städtischen Objekten und im öffentlichen Bereich haben Vorrang und sind im vollen Gange.“ Erst danach würden Gefahrenstellen in den Waldgebieten in Zusammenarbeit mit dem Revierförster vom Sachsenforst beseitigt, so die Stadtverwaltung. (SZ)

