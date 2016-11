Lebensgefahr für Fußgänger Am Knotenpunkt Gartenstraße/B 101/S 80 fordern Anwohner die Ampeln zurück. Doch die Pläne sind andere.

Seit Jahren setzt sich Wolf-Rainer Krüger für mehr Sicherheit an den für Fußgängern gefährlichen Kreuzungen des Meißner Kreisels ein. Er meint: Was von den Verantwortlichen getan wird, geht in die falsche Richtung. © Claudia Hübschmann

Im Sekundentakt rauschen die Autos vorbei. Von links nach rechts und wieder zurück bewegt sich der Kopf von Wolf-Rainer Krüger. Das Ganze wiederholt sich etwa dreißigmal. Erst dann hat der 72-jährige Meißner Gelegenheit, vorsichtig die Großenhainer Straße an der Ecke zur Gartenstraße zu überqueren. Im Zickzack-Kurs rettet er sich auf die provisorische Mittelinsel zwischen Bundesstraße 101 und Niederauer Straße. Auch hier muss er Dutzende Autos passieren lassen, ehe er als Fußgänger über die Straße kommt. So wie es jetzt ist, sagt Krüger, geht es nicht. „Es besteht an diesem Gefahrenpunkt ja schon länger Gefahr für Leib und Leben. Der derzeitige Zustand ist aber wirklich die Spitze des Eisberges“, sagt er erbost.

Seit nun mehr sechs Jahren befindet er sich im Austausch mit dem Meißner Ordnungsamt, dem für die Bundesstraßen zuständigen Landesamt (Lasuv), Stadtverordneten oder der Gleichstellungsbeauftragten der Stadt Meißen. Überall erzähle er eigentlich immer das Gleiche. Nur verbessern würde sich nichts. Das gelte insgesamt für die Kreuzungen im Meißner Kreisel, besonders aber für die Gartenstraße/B 101. „Schulkinder, Behinderte, Frauen mit Kinderwagen, Alte – sie alle sind an der jetzigen Baustelle hochgradig gefährdet“, so Krüger.

Mit seiner Sorge steht er nicht alleine da. Mehrere Unterschriften – insbesondere von Anwohnern der Gartenstraße – hat er gesammelt. „Darunter sind vor allem alte Leute, die täglich die Kreuzung queren müssen, um in den umliegenden Nahversorgern einzukaufen oder die mit dem Wegfall der Bushaltestelle zu kämpfen haben“, sagt der Ruheständler. Die Forderung der Bewohner lautet daher zu allererst: Die Ampeln für Fußgänger müssen unbedingt wieder her, mindestens eine Bedarfsampel soll aufgestellt werden. Bereits im Mai wollte Krüger von Ordnungsamtsmitarbeiter Roland Dittmann wissen, wann die geplanten Fußgängerüberwege an der Kreuzung B 101/Gartenstraße/Niederauer Straße endlich realisiert würden. Aus dem Amt bekam er die Antwort, dass die Nebenanlagen an der Kreuzung wie Verkehrsinsel und Beschilderung vorerst provisorisch hergestellt wurden. Für die Umsetzung der Pläne sei das Lasuv zuständig. Dieses hat sogar eine eigene Niederlassung in Meißen.

Trotzdem habe Wolf-Rainer Krüger von der Niederlassung nicht erfahren können, wann genau die Verbesserungen für Fußgänger verwirklicht werden sollen. Von Roland Dittmann aus dem Ordnungsamt erhielt er Ende Oktober die Nachricht: „Die laufenden Baumaßnahmen im Bereich Pitstop sind bereits ein wesentlicher Bestandteil zur Verbesserung der Sicherheit für die Fußgänger.“

Derzeit würden am Knotenpunkt Gartenstraße neue Gehwege gebaut, um im anschließenden Bauabschnitt die „vorgesehene Erweiterung der Mittelinsel mit den erforderlichen Schildern herzustellen“. Noch in diesem Jahr sollen alle notwendigen Arbeiten abgeschlossen, die Sicherheit der Fußgänger dann gewährleistet sein. „Danach bleibt es dem ein oder anderen Fußgänger sogar erspart, den noch sichereren Umweg zur Fußgängerampel zu gehen“, so Dittmann. Für Wolf-Rainer Krüger klingt das nach Hohn. Er glaubt nicht, dass die Situation bis Jahresende wirklich Sicherheit für Fußgänger bringt. „Dass über hilfreiche Maßnahmen wie Tempo 30 an der Kreuzung Garten-/Großenhainer Straße oder über die schon einmal vorhandenen Ampeln scheinbar nicht mal nachgedacht wird, will mir nicht in den Kopf.“

