Lebensfreude und Selbstwertgefühl

Hoyerswerda. Die Diagnose „Krebs“, die jährlich rund 230 000 Frauen in Deutschland erhalten, bedeutet nicht nur den Kampf mit dem Überleben, sondern auch einen täglichen Kampf mit dem Spiegelbild. Denn die Krebstherapie mit Chemo- oder Strahlenbehandlung führt zu drastischen Veränderungen des Aussehens: Durch Haarausfall, Verlust von Wimpern und Augenbrauen oder Hautirritationen verlieren viele Frauen ihr Selbstbewusstsein. Die DKMS Life gemeinnützige Gesellschaft mbH (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei) bietet daher kostenfreie „Look-good-feel-better“-Kosmetikseminare an, in denen Krebspatientinnen Hilfe zur Selbsthilfe im Umgang mit den äußeren Veränderungen während der Krebstherapie erhalten.

Professionelle, geschulte Kosmetikexpertinnen zeigen den Krebspatientinnen Schritt für Schritt, wie sie die äußerlichen Folgen der Therapie kaschieren können: von der Reinigung und Pflege der oft sehr empfindlichen Haut, dem Auftragen der Grundierung und natürlichen Nachzeichnen der ausgefallenen Augenbrauen und Wimpern bis hin zum Abdecken von Hautflecken, die auf Grund der Bestrahlung entstanden sind. Darüber hinaus werden die maximal zehn Teilnehmerinnen in dem rund zweistündigen „Mitmachprogramm“ anschaulich zum Thema Tücher und Kopfschmuck beraten.

Die Teilnahme und eine Tasche mit 13 hochwertigen Kosmetikprodukten, die auf die einzelnen Schritte des Programms abgestimmt sind, sind für die Patientinnen, wie gesagt, kostenfrei. (red)

„Look-good-feel-better“-Kosmetikseminar für Krebspatientinnen in Therapie im Lausitzer Seenland Klinikum Hoyerswerda (Maria-Grollmuß-Straße 10) / 1. März (ein Donnerstag), 15 Uhr // Information und Anmeldung bei

Kerstin Magdeburg (Telefon 03571 445524). Teilnahme kostenfrei. Die Teilnehmerzahl ist auf 10 begrenzt.

Weitere Termine und Informationen im Internet unter

www.dkms-life.de

