Lebensfreude in der Dorfkirche Was hört man Neues zum Lutherjahr? In Pirna-Liebethal Jazz, Gesang und Weltmusik.

Das Logo der Konzertreihe „Liebethaler GrundTon“: ein Haus gefüllt mit Musik, Instrumenten, Konzerten und Lesungen. © PR

Nicht nur der wunderbaren Akustik sei es zu danken, dass geistig-kulturelles Leben in die Kirche einzieht, sagt Armin Groß. Der 44-jährige Bauingenieur und sein Mitstreiter Matthias Piel können wahrlich stolz sein. Ihre Initiative „GrundTon“ hat sich etabliert. Jazz, Gesang und Weltmusik haben seit 2012 der Kirche Pirna-Liebethal großen Zuspruch beschert. Diese Woche beginnt die neue Konzertreihe. Die Veranstaltungsreihe bietet in regelmäßigen Abständen Kunstgenuss der besonderen Art für jedermann. Lesungen bringen Wissenswertes zutage. Wer kennt schon Luthers Tischreden, seine „condimenta mensae“ – die legendäre Würze bei Tisch? Weisheiten und Zoten, Gleichnisse, Verse und Predigtdetails, Ideen und Erinnerungen würdigen den Reformator als Stilist des Augenblicks. All das sei vom ersten Tag Anspruch der Organisatoren gewesen, meint Matthias Piel, der 55-jährige Sozialarbeiter aus Pirna.

Bis zu 200 Besucher nicht nur aus Liebethal und Graupa kamen zu Konzerten und Lesungen. Sie erlebten Künstler, die geistliche und weltliche Musik präsentieren. Der Andrang sei manchmal so groß gewesen, dass viele Besucher stehen mussten, resümiert Armin Groß. Dessen Leidenschaft für den Jazz ist viel mehr als ein Hobby. „Sein Haus ist voller Instrumente“, konkretisiert Piel und nennt Geige, Mandoline, Akkordeon, Gitarre. Bereits fünfmal erklang seit 2012 der Liebethaler GrundTon im Gotteshaus. Seit 2015 werden im Sakralbau „Grundgedanken“ ausgetauscht. Das Forum ist einem Gesprächskreis für biblische Themen vorbehalten.

Nachdem sechs Enthusiasten mit Unterstützung des Kirchenvorstandes anno 2008 die Initiative offene Kirche Liebethal ins Leben gerufen hatten, brauchte das Gebäude helfende und geschickte Hände. Ab 2010 gaben sich Bauleute ein Stelldichein, denn Dach, Fassade, Heizung und das Innere mussten saniert werden. Dieses Jahr kümmerten sich Fachleute um die Sanitäranlagen. Bauingenieur Groß lobt die Zusammenarbeit mit Denkmalpflegern, freut sich über öffentliche Förderung, die Landeskirche und Gemeinde ergänzen. „Etwa 30 000 Euro kamen durch Spenden zustande“, weiß Matthias Piel. Allein 250 000 Euro sind erforderlich, damit die Eule-Orgel ihre Klangpracht entfalten kann.

„GrundTon“ ist ein gewachsenes Projekt. Die Konzerte mutieren zum Gottesdienst. Diese Woche sind vom 22. bis 24. September drei Veranstaltungen fest im Blick. „Luther trifft Jazz“ unter anderem mit der Sängerin Uta Hoffmann, „Lebensfreu.de“ mit dem Gitarristen und Sänger Stephan Krawczyk, dazu der Musik-Gottesdienst mit dem Weltmusikensemble der Musikschule Sächsische Schweiz garantieren eine vielfältige Bandbreite.

Groß und Piel verweisen unisono auf das soziale Anliegen der GrundTon-Reihe: Für die Konzerte wird kein Eintritt verlangt. Um Spenden wird am Ausgang gebeten, um die erheblichen Kosten zu decken.

22. September, 19 Uhr „Luther trifft Jazz“ mit dem Steffen Peschel Trio; 23. September, 19 Uhr, „Lebensfreu.de“ mit Stephan Krawczyk; 24. September, 10 Uhr, Musik-Gottesdienst mit dem Weltmusik-Ensemble der Musikschule

