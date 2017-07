Lebensfreude für Anneliese Eine Meißner Seniorin wünscht sich neue Möbel für ihre Wohnung. Dank der Hilfe vieler wurde aus dem Wunsch Realität.

Die Aufregung wegen des Fototermins mit der SZ in ihrer Wohnung ist Anneliese Kummutat nicht anzusehen. Dafür die Freude über die Hilfe, die ihr widerfahren ist. Dank einer erfolgten Spende der Stiftung Lichtblick – und damit auch vieler Leser der Sächsischen Zeitung – sitzt Kummutat jetzt auf einem neuen, bequemeren Stuhl. © Claudia Hübschmann

Für tief empfundene Dankbarkeit bedarf es manchmal keiner Worte. Wer Anneliese Kummutat in ihrer Ein-Zimmer-Wohnung an der Neugasse 36 besucht, wird von der 70-Jährigen mit einem breiten Lächeln und fröhlich-zusammengekniffen Augen empfangen. Anneliese Kummutat wird seit über 20 Jahren gesetzlich betreut. Alleine kommt sie schon länger nicht mehr zurecht. Deshalb kümmern sich Mitarbeiter der Sozialberatung Meißen beim ASB-Ortsverband Riesa e.V. sowie viele Ehrenamtliche um das Wohl der Rentnerin.

„Sie hatte es nicht immer leicht im Leben, deshalb sind wir dankbar, dass es mithilfe der Stiftung Lichtblick gelungen ist, ihr eine große Freude zu bereiten“, sagt Sozialberaterin Petra Wegner vom Arbeiter-Samariter-Bund (ASB). Sie leitet die Beratungsstelle an der Meißner Neugasse.

Ihre Worte begleitet die Seniorin mit zustimmendem Kopfnicken. Immer wieder wirft sie ein leises „Danke“ oder „Dankeschön“ ein, meint damit nicht nur ihre langjährige ehrenamtliche Helferin Monika Graff, sondern auch diverse Mitarbeiter des ASB, der Lebenshilfe oder der Christlichen Sozialstation. Sie alle hätten ihren Anteil daran, dass Kummutat sich jetzt eine neue Schlafcouch, zwei schicke Stühle, einen Tisch und einen Schuhschrank für ihre Wohnung zulegen konnte. Letztlich möglich gemacht hat die Anschaffung eine Spende der Stiftung Lichtblick in Höhe von 700 Euro. Das ganz Jahr über spenden Leser der SZ Geld für den guten Zweck, besonders um Menschen zu helfen, die sich wichtige Dinge nicht selbst leisten können. „Das ist bei Anneliese der Fall“, sagt Petra Wegner.

Sie hat den Antrag bei der Stiftung Lichtblick geschrieben und begründet. Dazu gehörten ein Einkommensnachweis der Seniorin sowie eine Erklärung über Erspartes. „Ich kenne die Stiftung schon längere Zeit und habe bisher gute Erfahrungen gemacht. Wo Hilfe benötigt wird, dort wird sie auch geleistet“, so Wegner.

Wo zuvor eine ziemlich ramponierte Couch und ein defekter Schuhschrank standen, ist seit Anfang Juni komfortabler Ersatz gefunden. „Anneliese hat sich alles selbst rausgesucht, in ihrem neuen Bett sogar Probe gelegen. Das hat ihr viel Freude gemacht“, erzählt Monika Graff, die sich in Kürze bereits 25 Jahre um die ihr ans Herz gewachsene gebürtige Thüringerin gekümmert haben wird. Durch die neuen Sachen achte Kummutat auch mehr auf Ordnung und Sauberkeit – ein schöner Nebeneffekt der Spende, findet Graff. „Und es ist sogar etwas übrig geblieben für eine neue Decke und einen Abfalleimer.“

Anneliese, da sind sich Petra Wegner und Monika Graff einig, hat sich die neuen Einrichtungsgegenstände verdient.

Sie ist Mutter von drei Kindern, die zwischen 1966 und 1970 geboren wurden. Kontakt habe sie nicht mehr zu ihnen. „Auch sonst gibt es niemanden aus der Familie, der heute für mich da sein kann“, erzählt Kummutat. In Meißen, wo sie seit ihrem dritten Lebensjahr wohnt und früher in Gaststätten aushalf, habe sie trotzdem so etwas wie eine Familie gefunden: ihre Betreuer. Mit ihrer Hilfe unternimmt sie Ausflüge ins Kino oder Theater, werden ihre Finanzen sicher verwaltet. 800 Euro Rente bekommt Anneliese Kummutat monatlich. „Abzüglich der Miete und anderer Fixkosten hätte sie sich die neuen Möbel nicht leisten können. Deshalb freuen wir uns riesig über die Hilfe der Stiftung“, sagt Graff und hält Annelieses Hand. Die 70-Jährige nickt erneut und zieht beseelt die Mundwinkel nach oben. Für Dankbarkeit bedarf es manchmal keiner Worte.

zur Startseite