Lebensfreude bleibt Weißwasser erhalten Das Plakat aus 2500 Fotos darf weiter am Bahnhofsvorplatz hängen. Der Giebel, an dem es angebracht ist, soll perspektivisch jedoch anders genutzt werden.

zurück Bild 1 von 2 weiter Original und „Fälschung“: Das Wandbild „Lebensfreude“ zierte bis 2012 eine Giebelwand in der Straße der Jugend. © André Schulze Original und „Fälschung“: Das Wandbild „Lebensfreude“ zierte bis 2012 eine Giebelwand in der Straße der Jugend.

Sascha Bochert baute das Motiv für ein Plakat nach. Auf dem Foto liegt es noch auf dem Bahnhofsvorplatz.

Der Eigentümer des Hauses Bahnhofstraße 14 hat am Mittwoch grünes Licht für den vorläufigen Erhalt des Plakats „Lebensfreude“ gegeben. Achim Bickel war für den Termin mit Oberbürgermeister Torsten Pötzsch und Wirtschaftsförderer Thorsten Rennhak eigens aus Zittau nach Weißwasser gekommen. Fotos von der Aktion hatte er bereits gesehen. „Das Plakat gefällt mir im Original noch besser“, sagte er mit Blick auf den veränderten Giebel. Wann die Dekoration abgenommen wird, darf die Stadt Weißwasser frei entscheiden.

Das Plakat war vor drei Wochen im Rahmen des Ausstellungsprojekts „Trafo Weißwasser“ montiert worden. Es stammt von Sascha Bochert, einem von 14 Design-Studenten der Fachhochschule Potsdam. Bochert hatte die Weißwasseraner aufgerufen, Lieblingsfotos von ihrer Stadt einzusenden. Daraus baute er am Computer das Motiv dreier tanzender Figuren vor bunten Farbwirbeln und ließ das Ganze auf wetterfesten Stoff drucken.

Die Komposition ist nicht neu. Sie stammt von Georgios Wlachopulos aus Elsterwerda. Er schuf das gleichnamige Wandbild in den 80er Jahren aus Meissner Fliesen für die Aula der 11. Polytechnischen Oberschule in der Straße der Jugend. 2012 wurde das Gebäude abgerissen und das unter Denkmalschutz stehende Wandbild eingelagert. Seitdem sucht die Stadt nach einem geeigneten Standort. Im Rathaus sei man nicht glücklich über die Umstände der Einlagerung, sagte Torsten Pötzsch am Mittwoch. Die unter Planen gelagerten Wandfelder werden immer wieder Ziel von Vandalen. Was mit den Feldern geschieht, ob sie überhaupt wieder zusammengesetzt werden, ist offen.

Klar ist dagegen nun, dass das Plakat von Sascha Bochert Weißwasser vorerst erhalten bleibt. Perspektivisch schwebt Torsten Pötzsch jedoch eine andere Nutzung für den Giebel des Hauses von Achim Bickel vor, das ebenfalls ein, allerdings nicht sehr beliebtes Wandbild aus Fliesen ziert. Er hält es für prädestiniert, Werbung für die Sehenswürdigkeiten der Region, die Parkanlagen in Bad Muskau, Kromlau und Nochten etwa, zu machen. Mit Mitteln aus dem Förderprogramm Stadtumbau-Ost wäre das vielleicht noch nicht einmal Hexenwerk. Bevor es so weit ist, wird Achim Bickel sicher noch ein weiteres Mal aus Zittau nach Weißwasser kommen.

zur Startseite