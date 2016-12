Lebendiger Adventskalender kommt gut an Zum ersten Mal hat es in Löbau eine solche Aktion gegeben. Die Initiatoren ziehen ein positives Fazit.

Flammenkörbe wie dieser, erleuchteten den Löbauer Klosterhof. Damit das Feuer gleichmäßig lodert, hat Lutz Engemann immer mal wieder einen Blick darauf geworfen. © Rafael Sampedro

Der Löbauer Lutz Engemann lässt Funken über den Löbauer Klosterhof sprühen. Dort wurde am Donnerstagabend das letzte Türchen des Lebendigen Adventskalenders geöffnet. Und das hat viel geboten – vor allem Romantik: Flackernde Feuerkörbe, weihnachtliche Klänge, ein angestrahltes Technisches Rathaus sowie Glühwein- und Bratwurstduft sorgten für eine angenehme und warme Atmosphäre.

Zum ersten Mal wurde in Löbau eine solche, etwas andere Art eines Adventskalenders veranstaltet. Unter der Schirmherrschaft des Altstadtvereins beteiligten sich Händler und Vereine an der Aktion und hielten von Ende November bis Donnerstagabend täglich eine Überraschung für die Löbauer parat. Von Gutscheinen, Geschenken bis hin zu einem kleinen Weihnachtsmarkt war alles dabei. Bernd Sockel, Vorstandsmitglied des Altstadtvereins, zieht ein positives Fazit. „Es war eine gelungene Sache“, sagt er. Besonders danken möchte Sockel den vielen Löbauer Händlern, welche die Idee des Lebendigen Adventskalenders gut unterstützt hätten.

Der Zuspruch für die einzelnen Aktionstage sei unterschiedlich ausgefallen. Mal hätten sich mehr, mal weniger Leute dafür interessiert, so Sockel. Er ist insgesamt frohen Mutes, dass die Aktion im nächsten Jahr wiederholt wird. Im Februar soll ausgewertet werden, was gut und was weniger gut gelaufen ist. Anhand der gewonnenen Erkenntnisse werde sich dann an die Planung des zweiten Lebendigen Adventskalenders gemacht, so Sockel.

