Lebendige Bücher für Radeberg gesucht

Der redet wie ein Buch. Wem diese sarkastische Volksmund-Weisheit übergestülpt wird, freut sich in aller Regel nicht wirklich. Schließlich bezeichnet das Ganze beim Reden wenig Luft holende Plappermäuler. Redende Bücher aber soll es demnächst in Radeberg geben. Und das ist dann keine despektierliche Sicht auf Mitmenschen, sondern vielmehr eine spannende Idee. Denn Radeberg soll auf diese Weise eine „Lebendige Bibliothek“ bekommen.

Die Idee dazu war dem bekannten Radeberger Mediziner Dr. Hartmut Kirschner gekommen, der ja in letzter Zeit schon mit etlichen spannenden Ideen von sich reden gemacht hat. So brachte er beispielsweise den kostenlosen Radverleih „FahrRadeberg“ mit auf den Weg oder organisiert auch die ungewöhnlichen Stadtführungen, die das religiöse Radeberg in den Mittelpunkt stellen. Hartmut Kirschner hatte dabei vor einiger Zeit in einer christlichen Wochenzeitung einen Beitrag gelesen, „in dem darüber berichtet worden war, dass es unter anderem in Köln genau ein Projekt gegeben hatte, bei dem Menschen quasi zu lebendigen Büchern geworden waren“, erzählt er.

Und es faszinierte ihn, dass sich Leute mit interessanten Biografien, ungewöhnlichen Hobbys oder eben mit ihrer Biografie auf ungewöhnliche Weise in die Öffentlichkeit wagen. „In dem sie sich wie in einer Bibliothek sozusagen für eine halbe Stunde ausleihen lassen, um quasi aus sich selbst vorzulesen, in dem sie über sich erzählen“, beschreibt der Radeberger. Und er ist überzeugt, dass das auch in Radeberg funktionieren könnte.

Zweimal im Jahr sollen die „Bücher“ dann beispielsweise im Radeberger Humboldt-Gymnasium auf „Leser“ warten. „Das Gymnasium wäre ein passender Ort, weil man ja ein Gebäude mit vielen Räumen braucht“, so Hartmut Kirschner. Wenn sich beispielsweise 20 Leute melden, die sich als „lebendiges Buch“ zur Verfügung stellen, braucht es für das Projekt dann eben auch 20 Räume. Funktionieren könnte das Ganze dann so: Die Interessierten suchen sich einen der Menschen, ein „Buch“ also, aus und „leiht“ es für eine halbe Stunde. Heißt, die beiden gehen dann in eines der Zimmer. „Man kann bei Bedarf die Leihe dann auch noch einmal verlängern oder das Buch einfach auch eher zurückgeben, wie in einer richtigen Bibliothek“, beschreibt Hartmut Kirschner.

Nun hofft er, dass sich möglichst viele „lebendige Bücher“ finden. Wobei, sagt Hartmut Kirschner, nicht nur Prominente gefragt sind. „Sondern ganz normale Menschen von nebenan, sozusagen“, unterstreicht er. Ein Behinderter könnte erzählen, mit welchen Problemen er zu kämpfen hat. Ein einsamer Mensch könnte seine Schwierigkeiten schildern. Eine Lehrerin könnte über ihre Arbeit, die Probleme, aber auch das Wunderbare an diesem Beruf erzählen. „Oder ein Christ könnte erzählen, warum er glaubt“, fügt Hartmut Kirschner an. Das alles liest sich auf den ersten Blick banal, doch es steckt eine Menge Spannendes darin. „Wir können Sichtweisen kennen lernen, über die wir bisher nichts wissen und uns vielleicht noch nicht mal Gedanken darüber gemacht haben“, klingt Hartmut Kirschner sogar ein bisschen euphorisch, dass es klappen könnte, wie er sagt. Wobei er durchaus davon ausgeht, dass sich genügend „Bücher“ melden – aber werden auch „Leser“ kommen? „Das wird sich zeigen“, sagt er.

Wer Interesse hat, selbst zum „lebendigen Buch“ zu werden und beim Projekt „Lebedinge Bibliothek“ in Radeberg dabei zu sein, sollte sich den 24. Januar vormerken. Dann wird es um 18.30 Uhr im Humboldt-Gymnaisium einen Treff geben, bei dem das Projekt angeschoben werden soll. Eine „Leseordnung“ zum Beispiel soll dann erarbeitet werden.

Anmeldung bei Hartmut Kirschner 03528 442248 oder 0174 7434821, hartmut-kirschner@gmx.de

