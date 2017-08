Leben zwischen Zweck und Liebe Ein neuer Film erzählt vom Wohnen in der DDR, von Nachbarschaft und Frechheit, die manchmal siegt.

Dieter und Dagmar Haufe Kaulfuß (r.) bezogen mit 30 Jahren ihre ersten eigenen vier Wände. © Christian Juppe

Ein Schwatz am Briefkasten oder Müllschlucker ergab sich meistens. Spätestens im Waschhaus, wo die Maschinen standen. Dass es dort zwar Wasser, aber keinen Stromanschluss gab, war unbequem. Aber dafür hatte die Hausfrau ja ein Verlängerungskabel zur Hand, das reichte vom vierten Stock bis in den Keller. Wohnen in der DDR. Senioren erinnern sich.

Aus ihren Erzählungen ist eine Zeitzeugen-Doku entstanden. Fünf Dresdnerinnen und Dresdner im Alter zwischen 65 und 90 Jahren berichten darin von ihrer Lebenssituation in den 50er- bis 80er-Jahren und streifen auch die Nachwendezeit. Viele Geschichten ähneln sich, sie drehen sich um Enge in der elterlichen Wohnung, langes Warten junger Familien auf einen eigenen Haushalt, marode Altbauten und das Glück, in eine Plattenbausiedlung ziehen zu dürfen. Von der Ofenheizung zur Zentralheizung, Hausordnung und Hof-Feten, Kita-Platz und Kleingartenidyll. Nachbarn halfen sich, wurden manchmal sogar Freunde – Wahlverwandtschaft und Zweckgemeinschaft zugleich.

„Manchmal musste man einfach nur schnell sein“, sagt Dieter Haufe und lacht spitzbübisch. Der 84-Jährige hatte einst von einem Bekannten erfahren, dass in der Nachbarschaft eine Wohnung frei werde. Kaum war der Vormieter mit seinen Habseligkeiten verschwunden, trug Haufe seine Möbel hinein – eine Verzweiflungstat. Zu lange hatte er mit seiner Familie auf eine vernünftige Wohnung gewartet. Den offiziellen Weg über die Wohnungsvergabestelle ignorierte er, später nickte das Amt seinen Alleingang ab.

Hannelore Kaulfuß hat eine andere Geschichte zu erzählen. Für sie war Warten generell keine Option. Nicht, als sie in ihrer Kindheit mit Eltern und Geschwistern aus Ostpreußen floh und nicht in der Trostlosigkeit Mecklenburg-Vorpommerns. Dort war die Familie gestrandet und sollte da bleiben. „Nicht mit mir“, sagte sich Hannelore Kaulfuß. Als Tochter eines Großbauern hätte sie auf dem elterlichen Hof gearbeitet und nebenbei Agrarwirtschaft studiert. Doch nach der Gründung der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, anfangs freiwillig, später zwanghaft, kam das für sie nicht mehr infrage. Sie bewarb sich um einen Studienplatz in Schwerin und wurde Berufsschullehrerin.

Nachbarschaft – damit verbindet sie keine guten Erinnerungen. „Mein Vater war geachtet, aber nicht beliebt“, sagt die 84-Jährige. Als Zugezogene mit dem Ehrgeiz, am neuen Ort wieder die Nummer eins unter den Bauern zu werden, hatte die Familie ein herzliches Willkommen der Dorfgemeinschaft nicht zu erwarten. Nach dem Studium begann für Hannelore Kaulfuß eine Zeit, die sie heute „meine Wanderjahre“ nennt. Da blieb Nachbarschaft eher auf der Strecke. In Altenberg und Leipzig arbeitete sie, hatte nie Anspruch auf eine richtige Wohnung, allenfalls auf Zimmer. Nach einem Zerwürfnis verließ sie Leipzig von heute auf morgen und kam in Dresden bei der Mutter einer Studienkollegin unter. „Sie hatte eine winzige Kammer frei, da gingen gerade ein Bett und ein schmaler Schrank hinein“, erinnert sie sich. „Es gab auch keinen Nachttischschrank. Vom Gemüsehändler habe ich mir eine Obstkiste mitgenommen und ein Deckchen darüber gelegt, das war mein Nachttisch.“

Ein Vierteljahr blieb die junge Lehrerin ohne Arbeit, auch wenn es Arbeitslose offiziell in der DDR nicht gab. „Das wichtigste war, eine Monatskarte für Bus und Bahn zu haben, um in der Stadt unterwegs sein zu können.“ Die nächste Anschaffung: Eine Jahreskarte für die Kunstsammlungen. „Die Museen wurden mein Wohnzimmer“, sagt die Seniorin. Wenn auch keine Nachbarn, lernte sie doch etliche Menschen kennen, ähnlich unangepasst wie sie selbst oder zumindest mit Verständnis dafür. Sie halfen ihr, wieder zurück in die geregelte Gesellschaft zu finden, ihrem Recht Gehör zu verschaffen, Arbeit und schließlich eine Wohnung zu finden. „Meine erste richtige Wohnung lag im Souterrain einer alten Villa und hatte zwei Zimmer.“ Etwa 30 Jahre alt war Hannelore Kaulfuß damals.

Dank ihres sparsamen Lebens und des Wohlstands ihrer Familie konnte sie ihr neues Heim komfortabel einrichten. „Ich hatte Hellerauer Möbel, es fehlte an nichts.“ An einer angenehmen Nachbarschaft vielleicht, aber dazu hat Hannelore Kaulfuß ihre ganz eigene Meinung: „Ich habe mich immer lieber mit Menschen verbunden, die mit mir auf einer Wellenlänge lagen“, sagt sie. Die fand sie im Kollegenkreis oder durch ihr Faible für Kunst und für Reisen. An eine befremdliche Begegnung mit einer Nachbarin erinnert sie sich bis heute: Mit einem neuen, schicken Mantel bekleidet verließ sie morgens das Haus. Eine Nachbarin sagte verwundert: „Oh, dieser feine Mantel, den sollten Sie besser sonntags beim Spaziergang mit ihrem Mann tragen“. Hannelore Kraft verdiente ihr eigenes Geld, kaufte sich, was sie für richtig hielt und trug es, wann sie wollte.

Und sie reiste, wohin sie wollte. Zumindest im Rahmen der politischen Möglichkeiten. Zum Beispiel nach Bulgarien und weit durch Polen, wo sie internationale Touristen kennenlernte – wunderbare Erfahrungen, die wenige DDR-Bürger machten. So fand Hannelore Kaulfuß ihre gute Nachbarschaft weit entfernt von Hausordnung und Müllschlucker, Partykeller und Kaufhallenschlange, draußen vor den Grenzen eines begrenzten Landes.

Der Dokumentarfilm „Wohnen und Nachbarschaft in der DDR“ entstand mit Unterstützung des DRK-Seniorenzentrums Impuls in Pieschen und der Medienpädagogin Peg Koedel. Er soll künftig Zeitzeugenprojekte an Schulen unterstützen und Jung und Alt ins Gespräch miteinander bringen. Kontakt: 84722678; impuls@drk-dresden.de

