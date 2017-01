Leben retten in der Sparkasse Mit einer Ausstellung wirbt die Stammzellspenderdatei in Weißwasser für die Typisierung als Spender.

Theresa Kahle von der Sparkasse (rechts) hat sich am Mittwoch von Grit Gröbel typisieren lassen. Und sie war nicht die Einzige. © Joachim Rehle

Es geht schnell und tut nicht weh. Doch mit der Typisierung als Stammzellspender kann man zum Lebensretter werden. Darauf macht die Deutsche Stammzellspenderdatei (DSD) mit einer Ausstellung in der Sparkassenfiliale in Weißwasser aufmerksam. Diese zeigt die erste Begegnung von Spendern und Empfängern. Nur etwa 30 Prozent der Patienten finden nämlich in der Familie einen passenden Spender. Der Rest ist auf Hilfe außerhalb der eigenen Verwandtschaft angewiesen – womöglich auch vom anderen Ende der Welt.

„Alle 45 Minuten erkrankt in Deutschland jemand an Leukämie, also Blutkrebs“, sagt Grit Gröbel von der DSD. Aber auch für über 100 weitere Krankheitsbilder bestehe mit einer Stammzellspende Hoffnung auf Heilung. Die Typisierung sei dabei der erste Schritt auf dem Weg zu einer freiwilligen Stammzellenspende, erklärt Grit Gröbel.

Der ist jedoch wichtig, um gefunden werden zu können. Es gebe dabei zwei Möglichkeiten: mittels einer Speichel- oder einer Blutprobe. Die erste Variante kann man sogar selbst zu Hause durchführen. Dazu muss einfach nur über die Internetseite der DSD ein Typisierungs-Set angefordert werden. Das enthält zwei Wattetupfer für die Speichelprobe und eine Einverständniserklärung. Die entnommene Probe und das Formular können dann portofrei an die DSD zurückgeschickt werden.

Für Personen zwischen 17 und 40 Jahren ist die Typisierung kostenlos. Spenden aus der jüngeren Zielgruppe würden besonders dringend gesucht, da 80 Prozent der erfolgreichen Spenden aus dieser Gruppe kommen. 40- bis 55-Jährige können sich zwar ebenfalls typisieren lassen, müssen die Kosten in Höhe von 40 Euro aber selbst übernehmen beziehungsweise das Geld spenden. Denn die Typisierung müsse in Deutschland aus Spendengeldern finanziert werden, so Grit Gröbel.

Nach der Typisierung werden die Daten dann anonymisiert an das Zentrale Knochenmarkspender-Register Deutschland (ZKRD) übermittelt, wo alle Prozesse der Spendersuche koordiniert werden. Die Daten stehen dann weltweit für die Suche zur Verfügung. Wenn man als passender Spender infrage kommt, werde man per Mail oder Telefon kontaktiert. Nach einer Kontrolltypisierung, einer Aufklärung und abschließenden Untersuchung erfolgt dann die Spende.

Diese werde in 90 Prozent der Fälle ambulant aus dem fließenden Blut gewonnen, ähnlich der Spende von Blutplasma oder der Dialyse. Das dauert vier bis fünf Stunden. In den übrigen zehn Prozent werde unter Vollnarkose eine Knochenmarkspende aus dem Becken entnommen. „Es wird kein Rückenmark gespendet. Das ist ein Irrglaube“, erklärt Grit Gröbel.

Anfallende Kosten werden den Spendern erstattet und der Arbeitgeber könne den Lohnkostenausfall in Rechnung stellen. Der Spendeort werde so wohnortnah wie möglich sein. Innerhalb von 36 bis maximal 72 Stunden muss die Spende danach beim Patienten ankommen.

Das Thema sei sehr ernst und wichtig, sagt Ralf Hartleb, stellvertretendes Mitglied des Vorstands der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien. Deshalb präsentiere man die Wanderausstellung und hoffe, dass andere nachziehen. Bis zum 15. März ist die Ausstellung zu den normalen Öffnungszeiten der Sparkasse zu sehen.

Dort ist auch Informationsmaterial zum Thema Stammzellenspende mit Kontaktinformationen zu finden. Die DSD ist das achtgrößte der insgesamt 26 Spenderregister in Deutschland und existiert seit 1992.

zur Startseite