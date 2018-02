Leben ohne Stundenplan Nach 43 Jahren geht die Neugersdorfer Lehrerin Annemarie Nohl in den Ruhestand. Zum Traumberuf kam sie durch einen kleinen Trick.

Bunter Abschied: Auf Papier haben ihre Schüler den Namen ihrer Grundschullehrerin Frau Nohl gebastelt. Annemarie Nohl (Mitte) ist am Mittwoch in Neugersdorf aus dem Schuldienst verabschiedet worden. Sie geht in den Ruhestand. Unterrichtsausfall gibt es wegen des Weggangs von Frau Nohl an der Schule nicht. Den Unterricht übernehmen Kollegen. © www.foto-sampedro.de

Neugersdorf. Annemarie Nohl hat nicht gezählt, wie vielen Mädchen und Jungen sie in ihrem Berufsleben das Lesen, Schreiben und Rechnen beigebracht hat. Am Mittwoch hatte die Grundschullehrerin nach 43 Arbeitsjahren ihren letzten Schultag. Mit Rentenabzügen ist sie in den Vorruhestand gegangen.

Am 1. September 1961 ist sie als Schülerin in die Fichteschule in Neugersdorf eingetreten, am 31. Januar dieses Jahres hat sie die gleiche Schule als Vorruheständlerin verlassen. Zwischen beiden Daten liegen vor allem viele schöne Erinnerungen. „Ich habe damals schon am zweiten Schultag gewusst, dass ich Lehrerin werden will“, erinnert sich Annemarie Nohl. Zehn Jahre später begann ihr fünfjähriges Studium am Institut für Lehrerbildung in Löbau. Die ersten Schuljahre als Lehrerin absolvierte die gebürtige Ebersbacherin ab 1975 in Spremberg im damaligen Bezirk Cottbus. „Man konnte sich damals nach der Ausbildung nicht aussuchen, an welcher Einrichtung man unterrichtet“, sagt sie und berichtet weiter, dass sie dann jedoch zwischen 1981 und dem Jahr 2000 in Ebersbach an der jetzigen Andert-Oberschule gelehrt hat. Danach kam sie zurück an die Fichteschule, hier schloss sich sozusagen der Kreis.

Dabei wäre Annemarie Nohl beinahe gar nicht Lehrerin geworden. Für die Zulassung zum Lehrerstudium war seinerzeit unter anderem eine Körpergröße von mindestens 1,50 Metern gefordert. Zwei Zentimeter fehlten der Lehramtsanwärterin damals. Das hat sie auf dem Anmeldeformular kurzerhand unterschlagen. „Zum Glück hat niemand nachgemessen, sonst wäre mein Traum vom Beruf Lehrerin wohl gleich geplatzt“, sagt sie heute. Sie hatte sich schnell daran gewöhnt, dass vor allem Schüler aus den vierten Klassen häufig viel größer waren als sie selbst und sie in der Schülermenge oft übersehen worden ist, „sogar von Kollegen“, erzählt sie mit einem Lächeln, das viel Freude über die geglückte Notlüge von damals ausdrückt.

Sie sei mit großer Leidenschaft Lehrerin gewesen, sagt die kleine, zierliche Frau von sich. „Sich um Kinder sorgen, ihnen helfen, damit sie etwas erreichen in ihrem Leben, das war meine Leidenschaft.“ Über gute Leistungen hat sie sich immer sehr gefreut, vor allem, wenn sich die Anstrengungen eines Schülers gelohnt haben und er seine Schulnote verbessern konnte. In Deutsch, Mathematik, Sachkunde und Schulgarten hat die Lehrerin Kindern Wissen vermittelt. Als Klassenleiterin lag ihr die Zusammenarbeit mit den Eltern der Schüler sehr am Herzen. Mit den meisten Vätern und Müttern gab es all die Jahre über ein sehr entspanntes Verhältnis. Allerdings hat Frau Nohl auch erfahren müssen, dass der Umgang von Eltern mit Lehrern und Schule nach der Wende immer ruppiger, teilweise sogar aggressiv geworden ist. „Zum Glück betrifft das nur etwa zehn Prozent der Eltern“, ist Annemarie Nohl froh, wobei sie diese Entwicklung dennoch sehr bedenklich stimmt. Früher sei es einfacher gewesen, als Lehrer schulische und Benehmensregeln durchzusetzen. Das habe die Unterrichtsführung erleichtert. Es wäre schön, wenn heute dem Lehrer wieder mehr Achtung entgegengebracht würde, meint die Vorruheständlerin, denn Lehrer tun viel für Kinder. Nicht immer werde das wahrgenommen. Dass es jetzt eine viel größere Auswahl an Arbeitsmaterialien und Technik für die Schule gibt, macht das Unterrichten viel schöner und effektiver. Zum Beispiel, wenn Elternbriefe nicht mehr zigfach mit Blaupapier geschrieben, sondern einfach kopiert werden können, erläutert Frau Nohl.

Sie geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge in den Ruhestand. Der Unterricht und die Kinder werden ihr fehlen. Andererseits freut sie sich, dass sie jetzt Zeit für sich hat. Ihr Mann ist bereits Ruheständler, in ihrem Haus, Hof und Garten in Neugersdorf gibt es immer etwas zu tun. Sie macht sehr gern Handarbeiten aller Art und freut sich, dass sie das alles nun ohne jede terminliche Bedrängnis tun kann. Außer: „Die Heimatpflegegruppe der Fichteschule leite ich noch immer jeden Mittwoch in Röslers Ballsaal an.“ Dann stehen noch regelmäßige Treffen mit ehemaligen Kolleginnen an, und verschiedene Weiterbildungen, die sie nur für sich selbst machen möchte. „Was genau, das ist noch nicht spruchreif“, sagt die Vorruheständlerin, die ganzen Schülergenerationen das Einmaleins, das ABC und Gärtnern beigebracht hat. Jetzt freut sie sich auf ein Leben ganz ohne Stundenplan, ohne Schulhausklingel und quirligen Schulbetrieb.

zur Startseite