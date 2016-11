Leben mit künstlicher Schulter Betroffene quälen sich oft über Jahre mit Schmerzen. Völlig unnötig, sagt Dr. Marc Naupert, Chefarzt im Krankenhaus Bischofswerda.

Chefarzt Dr. Marc Naupert zeigt ein Schultergelenk. Operationen an der Schulter sind längst kein riskanter Eingriff mehr. © Steffen Unger

Schmerzen in der Schulter durch Gelenkverschleiß, der sogenannten Arthrose: Ganz alltägliche Dinge wie Anziehen, Kämmen und Waschen können dann rasch zur Qual werden. Betroffen sind vor allem Menschen jenseits der 60, sagt Dr. Marc Naupert, Chefarzt der Chirurgischen Klinik im Krankenhaus Bischofswerda. Helfen andere Behandlungsmöglichkeiten nicht mehr, bleibt meist nur das Einsetzen eines künstlichen Schultergelenkes. Die Endoprothesen wurden in den vergangenen Jahren technisch weiterentwickelt und optimiert, so dass eine knochensparende minimalinvasive Implantation möglich geworden ist. „Nach der OP können Patienten bei einem komplikationslosen Verlauf die Schulter wieder voll belasten und erhalten so ein hohes Maß an Lebensqualität zurück“, sagt Dr. Marc Naupert.

Je nach Ursache der Arthroseentstehung kann der Chirurg auf unterschiedliche Typen von Kunstgelenken zurückgreifen. Von entscheidender Bedeutung ist dabei, ob die stabilisierende Muskulatur des Schultergelenks, die Rotatorenmanschette, geschädigt ist oder nicht. Entsprechend der individuellen Voraussetzungen wird vor der Operation der Prothesentyp bestimmt. So gibt es Teilprothesen, auch Oberarmkopfprothese genannt, bei der nur die Gelenkfläche des Oberarmkopfes ersetzt wird. Es gibt Vollprothesen, bei denen sowohl die Gelenkfläche des Oberarmkopfes als auch die der Schulterpfanne ausgetauscht werden. Und es gibt die inverse (umgekehrte) Schulterendoprothese, bei der Gelenkkopf und -pfanne nicht nur ersetzt, sondern auch umgedreht werden.

Bis zu zwölf Tagen im Krankenhaus

Die Gelenkkomponenten bestehen meist aus Titan oder Kunststoff. Sie werden entweder mit einem Zwei-Komponenten-Spezialkleber („Knochenzement“) in den zuvor entsprechend bearbeiteten Knochen „einzementiert“ oder genau auf Passung in den Knochen „zementfrei“ fixiert. Die Lebensdauer einer künstlichen Schulter liegt bei durchschnittlich zehn bis 15 Jahren.

Die OP selbst dauert etwa anderthalb Sunden, der Aufenthalt im Krankenhaus acht bis zwölf Tage. In dieser Zeit beginnen bereits die physiotherapeutischen Übungen. Sie werden anschließend bei der Reha, stationär oder ambulant, fortgesetzt. Die Chirurgische Klinik in Bischofswerda arbeitet eng mit dem ambulanten Reha-Zentrum von OL Physio zusammen, das sich ebenfalls auf dem Krankenhausgelände befindet. Die Therapeuten kommen auf die Station, und die Patienten nutzen die Therapiemöglichkeiten des Zentrums.

Chirurgen des Bischofswerdaer Krankenhauses implantieren im Jahr rund 350 Endoprothesen, vor allem Knie- und Hüftgelenke. Der Anteil der künstlichen Schultern ist vergleichsweise gering. Es sind nur 15 bis 20 OPs im Jahr. Trotz der guten Ergebnisse habe der Gelenkersatz der Schulter nicht den guten Ruf wie Knie oder Hüfte, sagt Dr. Marc Naupert. Das mag auch daran liegen, dass Menschen mit Knie- und Hüftbeschwerden in ihrer Mobilität stärker eingeschränkt sind und sich deshalb eher für eine Operation entscheiden, Schulter-OPs dagegen oft hinausgeschoben werden. Warum eigentlich? Bei einem öffentlichen Vortrag für Patienten und weitere Interessierte an diesem Mittwoch wird der Chefarzt auch auf diese Frage eingehen. Und anhand von Videos zeigen, was ein künstliches Schultergelenk alles bewegen kann.

Vortrag am 23. November, 17 Uhr, im Krankenhaus Bischofswerda, Kamenzer Str. 55, Eintritt frei

