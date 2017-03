Leben in der ländlichen Stadt

© jens trenkler

Ich habe eigentlich immer in Niesky gelebt. Nur um aus dem Elternhaus auf eigenen Füßen zu stehen, habe ich einige Zeit eine Wohnung in der Altstadt von Görlitz gehabt. Dort waren die Mieten günstiger. Aber ich bin kein Stadtmensch. Ich habe mich nie wohl gefühlt in Görlitz. Wenn man aus dem Fenster sieht, dann schaut man auf kalte Wände, sieht keinen Baum oder Strauch, sieht keine Vögel.

Es ist so gekommen, dass ich mich um meine Eltern gekümmert habe und ganz nach Niesky zurückgekehrt bin. Das Familiäre ist sehr wichtig, was viele mittlerweile vergessen. Auch eine kleine Hausgemeinschaft kenne ich Görlitz nicht, aber aus Niesky. Parkplätze sind auch in Niesky weniger ein Problem als in Görlitz. Denn hier ist die Infrastruktur ganz anders gewachsen. Niesky ist eine ländliche Stadt, sie ist nicht eng. Hier gibt es auch Natrur, nicht nur Pflatsersteine und Mauern. An einzelnen Punkten könnte sich etwas tun. Zum Beispiel könnten mehr Sportarten wieder den Rosenplatz nutzen – der Hockeyplatz dort ist einst als bester in Ostsachsen ausgezeichnet worden.

Sven Kretschmer (49) ist gelernter Bauklempner und lebt schon immer in Niesky.

