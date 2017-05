Leben im Legoland Sören Grochau und Michael Feindura setzen Plastik-Männchen skurril, witzig und kritisch in Szene.

Bis eine Szenerie aus winzigsten Figuren und Kulissen steht, tüfteln und arrangieren Sören Grochau (i.) und Michael Feindura stundenlang.

Mit „Stop-Wars“ begann für zahlreiche Legofiguren ein sehr fotogenes Dasein.

Lauf, Lego-Mann, lauf! Ganz hinauf auf den Melonengipfel. Der winzige Bergsteiger hackt seinen Pickel ins Fruchtfleisch. Unterdessen machen es sich drei seiner Artgenossen sardineneng bequem und ein Aktivist der frühesten Stunde sendet Friedensbotschaften.

Die Szenen stammen aus Sören Grochaus Ideenwelt. Zum Anschauen festgehalten hat sie Michael Feindura. Er ist Fotograf der Logografie. Also der Wissenschaft vom Leben im Legoland. Die ist jedoch wissenschaftlich nicht erwiesen. Im Legoland kann es aufregend und gefährlich zugehen. Monster, Magneten und Mausefallen lauern dort. Riesenspinnen verfolgen die kleinen Plastikmännchen, und wie die Menschen verbringen sie ihren Alltag im Hamsterrad, bis einer abstürzt und auf der Strecke bleibt. Friedlich dagegen leben schlummernde Zwerge in der Fischdose oder Indianer im Eistütentippi.

Die Freude am Spielen und Spinnen hat sich Sören Grochau erhalten. Seine sieben und neun Jahre alten Kinder helfen ihm dabei, lassen Papa in ihren Legolandschaften auf Absurdes und Witziges stoßen. Die kleinen Plastiksteine sind viel mehr als nur beruhigend, wenn ihr Rascheln aus dem Kinderzimmer klingt, wo kleine Hände ins Legomeer tauchen. Sie sind auch viel mehr als nur schmerzhaft, wenn der Spielteppich nachts im Dunkel liegt und tückische Teile die Fußsohle piken. Sie bieten das ideale Ensemble, um Szenen voller Spaß, Spannung und Skurrilität zu kreieren. In etlichen findet sich Kritik an Politik und Gesellschaft. Am meisten Freude macht das mit jemandem, der diesen Humor teilt und ins richtige Licht zu setzen versteht.

So haben sich die beiden Männer gefunden, die schon länger Bekannte waren: Sören Grochau ist gelernter Schriftsetzer und arbeitete viele Jahre als Grafiker. Michael Feindura hat Wirtschaftswissenschaften studiert, entdeckte sein Interesse für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit und konnte dabei das Faible für die Fotografie gut nutzen. Während der 39-Jährige in seinem Beruf glücklich wurde, zweifelte Sören Grochau nach Jahren im besagten Hamsterrad daran, als Grafiker alt werden zu wollen. „Ich habe vier Jahre lang berufsbegleitend eine neue Ausbildung zum Erzieher absolviert“, sagt er. Nach den Abschlussprüfungen im Mai wird der 40-Jährige in sein zweites Berufsleben starten.

Es könnte nicht das letzte sein. Nach anderthalb Jahren Lego-Kunst im Verborgenen sind die beiden kürzlich mit ihren Arbeiten erstmals an die Öffentlichkeit gegangen. Schon ein Jahr ist es her, dass sie ihre Bilder zunächst im sozialen Netzwerk Facebook publik machten. Inzwischen erreichen sie via Instagram eine deutlich größere Resonanz. Der Onlinedienst zum Teilen von Fotos transportiert die humorvollen Lego-Szenen um die ganze Welt. „Wir haben Kontakt zu einer großen Fangemeinde gefunden“, sagt Sören Grochau. Nicht nur die beiden Dresdner lieben es, ihre Arrangements professionell abzulichten und zu präsentieren. Das tun auch andere.

Vielleicht nicht ganz so gut. Denn Grochau und Feindura haben in kürzester Zeit mit ihren Arbeiten dermaßen viel Aufsehen erregt, dass große Unternehmen auf sie zugekommen sind. Die wollen sie engagieren. Darüber wird noch zu lesen sein.

Vorerst aber freuen sich die Legographen über den Erfolg ihrer ersten kleinen Ausstellung im Comicladen Crosstopia in der Neustadt. Sie dauerte nur eine Woche und lockte große und kleine Lego-Fans an. „Anders als im Internet konnten wir mit ganz vielen Leuten direkt über unsere Arbeit sprechen, das war wirklich spannend“, sagt Michael Feindura. Vom Fleck weg verkauften sie zahlreiche Arbeiten – die werden nicht nur in Kinderzimmern hängen.

