Leag sponsert Lausitzer Füchse weiter

Dirk Rohrbach (l.) und Hubertus Altmann mit dem neuen Sponsorenvertrag. © Joachim Rehle

Weißwasser. Tagebau- und Kraftwerksbetreiber Leag gehört auch in der kommenden Saison zu den Unterstützern der Lausitzer Füchse. Am späten Mittwochnachmittag unterzeichnete Leag-Vorstand Hubertus Altmann den Sponsorenvertrag auf der Reinert Ranch in Trebendorf. Für das Foto posierte er gemeinsam mit Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach, der natürlich jeden Grund zum lachen hatte. Aber vielleicht war Altmann nicht nur deshalb gekommen. Ab 18 Uhr lud der Eishockeyclub zu einem Sponsorenabend. (szo)

