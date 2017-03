Leag sichert Betriebsstraße bei Mühlrose mit Schranke Das Unternehmen zieht damit Lehren aus einer Baumbesetzung vor einem Jahr – wobei ein Gericht nachhalf.

Im März 2016 richteten sich Braunkohlegegner auf Bäumen im Vorfeld des Tagebaus Nochten häuslich ein. Der Tagebaubetreiber hat darauf jetzt reagiert. Foto: André Schulze © andré schulze

Die Lausitz Energie Bergbau AG (Leag) hat auf einer Betriebsstraße bei Mühlrose jetzt eine Schranke errichtet. Dies sei „im Interesse der betrieblichen und öffentlichen Sicherheit“ erfolgt, erklärte Leag-Sprecherin Kathi Gerstner auf Anfrage der SZ.

Damit sei die Zufahrt in Richtung Tagebau Nochten nur berechtigten Personen sowie den Grundstückseigentümern gestattet. „Über diese Schrankenanlage und ihre Öffnungszeiten sowie Möglichkeiten, jederzeit auf die Grundstücke zu kommen, wurden die Grundstückseigentümer im Dezember 2016 schriftlich informiert“, sagte sie Sprecherin. Die Schranke sei Teil eines ganzen Pakets von Maßnahmen, mit denen der Tagebaubetreiber sein Betriebsgelände kennzeichnet und den Zutritt zu diesem einschränkt.

Ohne dies so deutlich zu sagen, zieht der Konzern damit die Lehren aus Vorfällen vom Frühjahr 2016. Damals waren Kohlegegner im Vorfeld des Tagebaus auf Bäume geklettert und hatten sich dort häuslich eingerichtet. Das Leag-Vorgängerunternehmen Vattenfall forderte die selbst ernannten Baumretter mehrfach auf, das Gelände zu verlassen, was aber nicht geschah. Außerdem erstattete Vattenfall Anzeige gegen die Kohlegegner.

Im Mai, nach rund zwei Monaten, räumte die Polizei schließlich die Bäume und nahm 21 Personen des Anti-Kohle-Bündnisses Lautonomia mit auf das Revier nach Weißwasser. Es gehe um die Sicherstellung der privatrechtlichen Ansprüche des Eigentümers, also Vattenfalls, erklärte dazu seinerzeit Polizeisprecher Thomas Knaup.

Einer der Kohlegegner stand im Sommer 2016 in Görlitz vor Gericht. Der Österreicher war außer an der Baumbesetzung auch an den Anti-Kohle-Aktionen zu Pfingsten gegen den Tagebau Welzow-Süd sowie gegen das Kraftwerk Schwarze Pumpe beteiligt. Das Amtsgericht Görlitz konnte dem Angeklagten nachweisen, dass er die Schienen zum Kraftwerk Schwarze Pumpe blockiert und so die Weiterfahrt von Kohlezügen verhindert hatte.

Im Juli verurteilte das Amtsgericht in der Neißestadt den Braunkohlegegner zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen zu je dreizehn Euro. Das Gericht sah den Tatbestand der Nötigung und der Störung eines öffentlichen Betriebes erfüllt. Gegen dieses Urteil ging sein Verteidiger allerdings in Berufung.

Die Staatsanwaltschaft hatte dem Österreicher auch Hausfriedensbruch vorgeworfen, weil er Bäume auf Vattenfall-Gelände besetzt hatte. Diesem Vorwurf folgte das Gericht allerdings nicht und begründete dies mit der fehlenden Abgrenzung des Betriebsgeländes durch Vattenfall. Seitdem „haben wir das Vorfeld im Tagebau Nochten mit verschiedenen Maßnahmen verstärkt gesichert“, erklärte dazu jetzt die Leag-Sprecherin. Der Gemeinderat Trebendorf zeigte in seiner jüngsten Sitzung Verständnis für das Vorgehen der Leag. Der Konzern müsse sich absichern, hieß es.

