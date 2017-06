Leag schließt Ausbildungsstätte Das Bergbau-Unternehmen bildet in Boxberg ab 2019 keine Lehrlinge mehr aus. Das hat auch Auswirkungen für Weißwasser.

Blick auf das Kraftwerk Boxberg. © André Schulze

Ab 2019 bildet die Leag am Standort Boxberg keine Lehrlinge mehr aus. Das bestätigt Pressesprecher Thoralf Schirmer auf Nachfrage der Sächsischen Zeitung. Auf den aktuellen Ausbildungsjahrgang soll das aber keine Auswirkungen haben. Sie verbringen die ersten beiden Jahre in Boxberg und wechseln dann im dritten und vierten Jahr in die verschiedenen Fachbereiche in der Lausitz. Das Unternehmen wird aber auch weiter ausbilden, versichert Sprecher Thoralf Schirmer.

Die Ausbildung für die Bergbau-Berufe erfolgt am Standort Schwarze Pumpe, die Ausbildung der Kraftwerks-Berufe in Jänschwalde bei Cottbus sowie der Außenstelle in Lippendorf bei Leipzig. Der Wegfall des Ausbildungsstandortes Boxberg betrifft auch das Berufsschulzentrum in Weißwasser. Denn dieses hat bisher eng mit dem Unternehmen zusammengearbeitet. Neben Industriemechanikern ist zuletzt auch damit begonnen worden, IT-Systemelektroniker auszubilden. Die Leag ist ein wichtiger Ausbilder in der Region. Derzeit lernen dort über 500 junge Menschen einen Beruf. Im Zuge der Schließung des Ausbildungsstandortes Boxberg soll sich die Zahl der Auszubildenden im kommenden Jahr verringern. (SZ/kem)

