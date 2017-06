Leag hält Staubwerte für unbedenklich Am Mittwoch werden die jetzt veröffentlichten Messwerte für reichlich Gesprächsstoff bei einer Einwohnerversammlung in Trebendorf sorgen.

Am Dienstag informierten Jens Höhna (li.) und Matthias Kuhle die Presse über die Messergebnisse, am Mittwoch stehen sie Einwohnern in Trebendorf Rede und Antwort.

Weißwasser/Region. Der Lärm an einer verkehrsreichen Straße beträgt 80 Dezibel (dB), bei einem vorbeifahrenden Motorrad 90 dB. Diese Vergleichszahlen nannte Jens Höhna von der Lausitz Energie Bergbau AG (Leag), als er am Dienstag im „Turm am Schweren Berg“ in Weißwasser der Presse Ergebnisse der Staub- und Lärmmessungen 2016 in Trebendorf/Mühlrose vorstellte. An zwei Messpunkten wurden im ersten Halbjahr 38,5 bzw. 39,5 dB ermittelt. Dabei handelt es sich, so der Betriebsbeauftragte der Leag für Immissionsschutz, um Mittelwerte. „Wenn jemand sein Smartphone mit einer Handy-App in die Luft hält, kann er für den Moment einen höheren Wert erzielen“, sagte er. Allerdings sei zu beachten, dass dabei neben typischen Tagebaugeräuschen auch Umgebungslärm in den Wert eingeht. Zudem sei das Ergebnis abhängig von der Stellung des Messgeräts, von Windrichtung und Luftfeuchtigkeit. Diese und weitere meteorologischen Faktoren beeinflussen, wie der Schall sich ausbreitet. Der Gesetzgeber habe genau definiert, unter welchen Bedingungen Lärm zu messen ist. Auf der Einwohnerversammlung am Mittwoch in Trebendorf wird Jens Höhna erläutern, wie die Ergebnisse zustande kamen. Und er wird während der Veranstaltung den Lärmpegel ermitteln. Zu Vergleichszwecken.

Die niedrigeren Werte im zweiten Halbjahr 2016 täuschen. Bis Oktober stand die Abraumbrücke wegen einer größeren Reparatur still, für den Rest des Jahres ein Vorschnittbagger aus gleichem Grund. Da die Brücke den größeren Lärm verursacht, wurde gemessen, nachdem sie wieder in Betrieb war. Jetzt, da beide Geräte wieder arbeiten, betrage der Wert nach Höhnas Erfahrung wohl 40 dB. Noch liegen Auswertungen für 2017 aber nicht vor.

Für drei Jahre ist das zertifizierte Akustik-Labor Berlin mit der Lärmüberwachung am Tagebau Nochten beauftragt. Gemessen wird zu unterschiedlichen Zeiten zwischen 22 und 6 Uhr für jeweils eine halbe oder ganze Stunde – mit Unterbrechung, wenn zum Beispiel ein Auto vorbeifährt.

Das ergaben die Messungen zurück 1 von 7 weiter Lärmpegel Mühlrose (Nochtener Weg 104) 2015: 43,1 dB (1. Hbj.) und 34,3 (2. Hbj.) 2016: 38,5 dB und 32,2 dB. Lärmpegel Trebendorf (Waldweg 18) 2015: 35,6 dB (1. Hbj.) und 33,4 dB (2. Hbj.) 2016: 39,5 dB und 38,2 dB Staubniederschlag Mühlrose (Alte Schule, dem Tagebau abgewandt) 0,06 Gramm pro Quadratmeter und Tag (2015) 0,08 Gramm pro Quadratmeter und Tag (2016) Staubniederschlag Mühlrose (Übergang Kohlebahn-B-Straße, näher am Tagebau) 0,05 Gramm pro Quadratmeter und Tag (2015) 0,06 Gramm pro Quadratmeter und Tag (2016) Staubniederschlag Trebendorf (Waldweg 29) 0,06 Gramm pro Quadratmeter und Tag (2015) 0,06 Gramm pro Quadratmeter und Tag (2016) Staubniederschlag Trebendorf Kita 0,04 Gramm pro Quadratmeter und Tag (2015) 0,03 Gramm pro Quadratmeter und Tag (2016) Staubniederschlag Trebendorf (Waldweg 21) 0,04 Gramm pro Quadratmeter und Tag (2015) 0,05 Gramm pro Quadratmeter und Tag (2016) Quelle: Leag

Auf Forderung der Trebendorfer sollen 2018 ein bis zwei weitere Messpunkte eingerichtet werden. Wo genau, darüber könnte eine Arbeitsgruppe entscheiden. Die soll aus Vertretern der Leag und der Gemeinde gebildet werden, um den Immissionsschutz transparenter zu machen, so Matthias Kuhle, Leag-Referent für die Tagebaue Nochten/Reichwalde. Zur Reduzierung des Lärms wurden an Förderbrücke und Vorschnittanlagen die Tragrollen ausgetauscht. Zwischen 21 und 6 Uhr wird auf akustische Signale verzichtet. Zur Sicherheit der Arbeitnehmer sei das an den Grubenbaggern aber nicht möglich. Auch in Notfällen muss akustisch gewarnt werden.

Permanent gemessen wird die Staubbelastung. Die Eurofins Umwelt Ost GmbH aus Freiberg „sammelt“ an zwei Messpunkten in Mühlrose und drei in Trebendorf Staub in Gläsern und analysiert ihn. Die bisherigen Werte von 0,05 bis 0,08 Gramm pro Quadratmeter und Tag liegen nach Aussage von Höhna in dem für Staubbelastung im ländlichen Raum üblichen Bereich. „Ich kann noch keine Beeinflussung durch den Tagebau erkennen“, sagte er. Der zulässige Grenzwert in der Nachbarschaft von Kraftwerken beträgt 0,35 g/qmd. Für Tagebaue sei das der Orientierungswert – und man in Trebendorf/Mühlrose weit davon entfernt. „Wir halten unsere gesetzlichen Vorgaben sicher ein“, erklärte er.

Mit einem ganzen Katalog an Maßnahmen will die Leag die Staubbelastung reduzieren. Schutzpflanzungen sollen gepflegt, Waldbestände aufgewertet und Betriebswege bei Trockenheit befeuchtet werden. Früher war es üblich, vier Jahre vor Beginn der Abgrabung den Wald zu roden, das soll zum spätestmöglichen Zeitpunkt erfolgen. Zwei Jahre im Voraus seien für Eisenberäumung und Untersuchungen durch Archäologen nötig. Wie bei der Siedlung an der Rennbahn in Weißwasser soll bei Trebendorf mit dem sich nähernden Tagebau eine Sprühgalerie mit Nebelkanone errichtet werden, um den Staub „wegzufangen“.

Noch ist der Vorschnittbagger 2 100 Meter von Trebendorf und 2 150 Meter von Mühlrose entfernt. In fünf Jahren wird er sich bis 350 Meter an Trebendorf, an zwei Gehöfte sogar bis 200 Meter, genähert haben. Damit werden Staub- und Lärmbelastung steigen. „Wir verschließen uns nicht dem Unmut der Anwohner“, so Jens Höhna. Veranstaltungen wie die heute in Trebendorf soll es noch weitere geben.

