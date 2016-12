Leag entscheidet zweites Quartal 2017 Der Vattenfall-Nachfolger will noch vor der Bundestagswahl festlegen, ob der Tagebau Nochten erweitert wird.

Der Leag-Hauptsitz sowohl für die Bergbau als auch für die Kraftwerke AG in Sachsen und Brandenburg ist in Cottbus. © Wolfgang Wittchen

Die Entscheidung des Vattenfall-Nachfolgers Leag zur Erweiterung des Tagesbaus Nochten um das Abbaugebiet 2 fällt im Frühsommer. Das ist am Dienstag in der Sitzung des Gemeinderats Schleife von Bürgermeister Reinhard Bork mitgeteilt worden. Bei der Barbarafeier der Leag am Montag habe deren Vorstandsvorsitzender Helmar Rendez eine Entscheidung deutlich vor der Bundestagswahl angekündigt, so Bork. Bisher ist von Unternehmensvertretern lediglich erklärt worden, dass die Entscheidung vor der Wahl im September falle.

„Wir erwarten jetzt eine Entscheidung im April beziehungsweise im zweiten Quartal 2017“, sagt der Bürgermeister. Mit Landrat Bernd Lange habe er sich deshalb darauf verständigt, Anfang April eine gemeinsame Gemeinderatssitzung mit Trebendorf durchzuführen, an der dieser auch teilnehmen wird. Die Schleifer Gemeinderäte hat Bork deshalb in der Ratssitzung dazu aufgerufen, dafür entsprechende Themen zu erarbeiten und vorzubereiten. (bb)

