Lawalde wird verkabelt

Wie sieht die Versorgung in der Gemeinde aktuell aus? In den 1990er hat die Telekom schon einmal in Lawalde gebaut. Damals wurde das Telefonnetz modernisiert. Im Internet konnten die Bewohner seitdem mittels eines ISDN-Modems surfen. Eine DSL-Verbindung wurde allerdings nicht eingerichtet. Die alte Technik hat bis heute überwiegend Bestand. Um dennoch relativ schnell im Internet surfen zu können, nutzen einige Bewohner Signale von umliegenden Funkmasten. Andere Haushalte wiederum, haben nach wie vor eine schlechte Verbindung zum weltweiten Netz. Als die Telekom im vergangenen Jahr mit dem Breitbandausbau im Nachbarort Cunewalde begonnen hat, wurden bereits Lauba und Streitfeld an das dortige Netz angeschlossen. Ab Montag können laut Telekom alle Haushalte in den beiden Ortsteilen darauf zugreifen.

Wann startet der Ausbau und was wird dabei gemacht? Die Telekom wartet nur darauf, bis der Winter endlich vorbei ist. Dann soll es losgehen. Laut Ralf Thiem will das Unternehmen insgesamt zehn Kilometer Glasfaserkabel verlegen lassen. Zusätzlich wird in Klein- und Großdehsa jeweils ein neuer Schaltschrank installiert, in Lawalde werden gleich vier neue Schränke gesetzt. Sie sollen später vom Straßenrand die DSL-Signale in den Haushalten verstärken.

Wann können die Bewohner das neue Netz nutzen? Bis zum 30. Oktober dieses Jahres soll der Ausbau abgeschlossen sein. Dann kämen nach Laubaern und Streitfeldern auch Lawalder und Kleindehsaer in den Genuss einer stabilen Internetverbindung. Bis Ende 2018 will die Telekom zudem ihre bisherige, analoge Festnetz-Telefontechnik umstellen. Telefonieren wird danach nur noch digital, über das Internet möglich sein.

Wie schnell kann künftig im Internet gesurft werden? Ab Ende Oktober sollen Geschwindigkeiten von bis zu 100 Megabit pro Sekunde erreicht werden. Zum Vergleich: Altmodische ISDN-Anschlüsse arbeiten mit maximal 128 Kilobit pro Sekunde. Das entspricht 0,128 Megabit und ist deutlich langsamer. Welche Geschwindigkeiten in den einzelnen Haushalten letztendlich ankommen, hängt aber von einem entscheidenden Faktor ab – wie weit das Haus vom nächsten Schaltkasten entfernt steht. „Es kann durchaus sein, dass bei einigen Haushalten nur 16 Megabit ankommen“, sagt Ralf Thiem. Wer sich damit nicht zufrieden geben möchte, könne zusätzliche Leistungen buchen, so der Projektleiter. Das kostet allerdings auch zusätzliches Geld.

Welche Kosten kommen auf die Lawalder zu? Für den Ausbau zahlen die Bürger der Gemeinde grundsätzlich keinen Cent. Das übernimmt die Telekom. Zahlen möchte das Unternehmen aber nicht nennen. „Zum Kostenrahmen machen wir keine Angaben“, sagt Thiem. Auf Bewohner, deren Haushalte noch nicht mit bereits anliegenden Glasfaser- oder Kupferkabeln verbunden sind, könnten aber Kosten zukommen. Vorausgesetzt, sie wollen ans Breitbandnetz angeschlossen werden. „Wer aktuell noch keinen Hausanschluss hat, muss diesen zuerst in Eigenregie bauen lassen“, sagt Ralf Thiem. Erst dann könne man sich an das neue Netz schalten lassen. Ist der flächendeckende Ausbau erledigt und das Netz freigeschaltet, zahlen alle Telekomkunden im ersten Vertragsjahr 19,95Euro. Egal, ob sie mit 30, 50 oder 100 Megabit pro Sekunde surfen. Erst ab dem zweiten Vertragsjahr richten sich die Internetgebühren nach der jeweils anliegenden Signalstärke.

Was machen Lawalder, die bereits mit Internet versorgt sind? Bürger, die etwa über Signale eines Funkmastes online oder in Antennengemeinschaften vertreten sind, will die Telekom beraten, wie sie aus ihren bestehenden Verträgen herauskommen. Natürlich nur, sofern sie das neue Netz nutzen möchten. Informationen können sich außerdem jederzeit in den Telekomshops am Löbauer Altmarkt, im Kornmarktcenter Bautzen oder in Oppach geholt werden. Im Laufe des Netzausbaus will die Telekom außerdem erste Angebote an ihre Kunden in der Gemeinde Lawalde verschicken. Es könne aber auch sein, dass Vertreter persönlich vorbeikommen, so Ralf Thiem.

Warum profitieren nicht nur Kunden der Telekom? Schnell und unkompliziert im Internet surfen zu können, ist heutzutage unabdingbar. Um diesen Service bald in der Gemeinde Lawalde nutzen zu können, muss man aber nicht zwangsläufig Kunde der Deutschen Telekom sein. Auch andere Anbieter können das Netz nutzen und ihre Kunden mit schnellem Internet versorgen. Und auch für die Gemeinde Lawalde im Allgemeinen verspricht sich der Projektleiter durch den Ausbau viel Positives. Vor allem in Sachen Attraktivität. Zum Beispiel würde sich die Gemeinde in Zukunft als Unternehmensstandort aber auch für den Tourismus interessant machen. „Das zeigen Erfahrungen, die wir in anderen Gemeinden nach dem Breitbandausbau gemacht haben“, sagt Ralf Thiem.