Lautstarker Streit in Görlitz

Außenbordmotor gestohlen Görlitz. Zwischen Freitag- und Samstagnachmittag haben Unbekannte im Hafen des Berzdorfer Sees bei Görlitz einen Außenbordmotor gestohlen. Der schwarze Suzuki-Motor war mit einer Kette gesichert gewesen, diese lag durchtrennt im Boot. Den Schaden bezifferte der Eigentümer mit rund 3 000 Euro. (szo)

In Lagerhalle eingebrochen Ostritz. Samstagnachmittag fiel in Ostritz auf, dass Unbekannte über Nacht in eine Lagerhalle an der Hauptstraße eingebrochen waren. Im Inneren wurden dann von der Ladefläche eines Kleintransporters gebündelte Altkleider und ein Akkuladegerät im Gesamtwert von ca. 300 Euro entwendet. Bei einer zweiten Lagerhalle wurde eine Fensterscheibe beschädigt, aber offenbar nichts gestohlen. Der Sachschaden bezifferte sich auf etwa 1 500 Euro. (szo)

Auto versucht anzuzünden Leutersdorf. Der Eigentümer eines Mercedes rief in der Nacht zu Sonntag die Polizei nach Leutersdorf. Jemand hatte offenbar versucht, sein Auto in Brand zu setzen. Die E-Klasse parkte an der Straße der Jugend. Der Eigentümer hat den Brand auf einem Vorderrad nach eigenen Angaben selbst entdeckt und gelöscht, bevor Schlimmeres geschah. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zum Verdacht der Brandstiftung aufgenommen. Der Sachschaden an dem Pkw bezifferte sich auf etwa 2 000 Euro. (szo)

Trunkenheit im Verkehr Zittau. In der Nacht zu Sonntag hat eine Streife des Polizeireviers Zittau auf dem Theaterring vor dem Amtsgericht einen Nissan und dessen Fahrer kontrolliert. In der Atemluft des 37-Jährigen lag Alkoholgeruch. Ein Atemtest ergab einen Wert von beinah zwei Promille. Die Beamten untersagten dem Tatverdächtigen die Weiterfahrt, ordneten eine Blutentnahme an und stellten die Fahrerlaubnis des Mannes sicher. (szo)

Unfall unter Alkoholeinwirkung Oppach. In Oppach sind am Samstagabend auf der Kreuzung August-Bebel-Straße und Dresdener Straße ein Seat und ein Opel zusammengestoßen. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des 38-jährigen Seat-Fahrers fest. Ein Atemtest ergab einen Wert von über 0,4 Promille. Zudem soll er über die rote Ampel gefahren sein. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden bezifferte sich auf rund 5 000 Euro. Die Polizei hat Ermittlungen zur Gefährdung des Straßenverkehrs gegen den 38-Jährigen aufgenommen. (szo)

In Wohnhaus eingebrochen Boxberg. In der Nacht zu Samstag rief eine Frau die Polizei nach Reichwalde. Sie war nach zweiwöchigem Aufenthalt an einem anderen Wohnort auf ihrem Grundstück an der Ziegelstraße angekommen und bemerkte einen Einbruch. Unbekannte hatten in den vergangenen Tagen die Räumlichkeiten durchsucht. Entwendet wurden Fahrräder und diverser Hausrat im Gesamtwert von etwa 2 500 Euro. Der verursachte Sachschaden belief sich auf ca. 400 Euro. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, ein Kriminaltechniker sicherte Spuren. (szo)

Teurer Zusammenstoß Bad Muskau. Samstagnachmittag sind auf der Bundesstraße zwischen Krauschwitz und Bad Muskau zwei Autos zusammengestoßen. Eine 31-jährige Skoda-Fahrerin war von der B 115 nach links abgebogen und dabei mit einem Hyundai kollidiert. Die Frau wurde ambulant in einem Krankenhaus behandelt. An den Fahrzeugen entstand Schaden von rund 13 000 Euro. (szo)

In der Probezeit alkoholisiert gefahren Weißwasser. Eine Streife des Polizeireviers Weißwasser hat in der Nacht zu Sonntag auf der Bautzener Straße in der Stadt einen VW und dessen 26-jährigen Fahrer kontrolliert. Ein Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von umgerechnet 0,3 Promille. Da die Probezeit der Fahrerlaubnis des Betroffenen noch nicht abgelaufen war, hatte er sich ordnungswidrig verhalten. Er hätte sich nicht ans Steuer setzen dürfen, wenn er Alkohol getrunken hat. So wird sich sie Bußgeldstelle des Landkreises mit dem Fall befassen. Dem Mann droht im schlimmsten Fall der Verlust der Fahrerlaubnis. (szo)