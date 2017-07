Lautstarker Protest vor dem Hoyerswerdaer Kaufland Die Gewerkschaft Verdi hatte im Einzelhandels-Tarifkonflikt Mitarbeiter aus der Region gerufen. Viele kamen.

Vorwiegend sind im Einzelhandel Frauen beschäftigt. Und so war vor dem Hoyerswerdaer Kaufland auch die überwiegende Zahl der Protestler weiblich. © Gernot Menzel

14,76 Euro Stundenlohn und netto trotzdem nur um die 500 Euro im Monat. Diese beiden Zahlen waren diese Woche zu hören, als Kaufland-Mitarbeiter aus der Lausitz sich zum Protest mit Fahnen, Transparenten und Trillerpfeifen vor der Filiale im Industriegelände von Hoyerswerda versammelten: „Wir sind hier, wir sind laut – weil man uns die Kohle klaut!“

Vordergründig ging es der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi darum, im schwelenden Einzelhandels-Tarifkonflikt in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen vor der dritten Gesprächsrunde mit dem Handelsverband in der kommenden Woche weiter Druck aufzubauen. Fragt man aber die Leute, die letztlich für die Alpha Schwarz Beteiligungs GmbH des Neckarsulmer Milliardärs Dieter Schwarz arbeiten, was sie wirklich richtig ärgert, sagt zum Beispiel Anett Prietzel vom Kaufland in Weißwasser: „Der Stundenlohn ist schon okay. Aber überwiegend arbeiten wir in Teilzeit.“

Einige Frauen, die Anfang der 1990er-Jahre nach der Abwicklung von Robotron Hoyerswerda mehr oder weniger zwangsläufig in den damaligen Handelshof wechselten, berichten, alle hätten damals Acht-Stunden-Verträge gehabt. Inzwischen sei die Hälfte die Norm. Manche gingen nur elf Stunden in der Woche. Resultat: Nicht wenige müssten als „Aufstocker“ zusätzliches Geld vom Jobcenter beziehen. Andere haben Zweitjobs an der Tankstelle oder als Reinigungskräfte. Doch die Flexibilität, die sich der Handel wohl mit verstärkter Teilzeit erkauft, gilt kaum für die Betroffenen. Wie soll man in zwei Jobs arbeiten, wenn man bei einem davon jederzeit ad hoc angerufen werden kann? Und zum Schluss des Arbeitslebens, so sagt Anett Prietzel, gibt es als Rente so etwa dasselbe wie für einen Langzeitarbeitslosen.

„Diese Firmen sind so reich. Die könnten locker attraktive Arbeitsbedingungen schaffen“, ist Verdi-Streikleiterin Sonja Zimmer überzeugt. Sie hatte Kaufland-Leute aus der Region im Industriegelände zusammengetrommelt, unter anderem aus Kamenz, aus Zittau oder aus Löbau. Der Forderung ihrer Gewerkschaft nach sechs Prozent mehr Lohn, einer Vorweganhebung der unteren Tarifgruppen, mehr Geld für Azubis sowie Vorteilsregelungen für Gewerkschaftsmitglieder hat der Arbeitgeberverband ein Angebot entgegen gesetzt, das Verdi nur in Anführungszeichen so nennen will: für zwölf Monate 1,5 Prozent mehr, für ein weiteres Jahr ein weiteres Plus von einem Prozent, dazu eine jährliche Einmalzahlung von 150 Euro – letzteres nur für „Vollzeitarbeitnehmer“. Man sei, hieß es im Juni, enttäuscht, dass die Gewerkschaft das unzureichend findet.

Am Mittwoch soll in Leipzig nun weiter geredet werden. Verdi argumentiert auch mit der Lage des Handels und präsentiert Statistiken, laut denen die Gewinne nach einem Einbruch im Jahr 2009 gestiegen sind: „Die Unternehmen im Einzel- und Versandhandel erzielen seit Jahren hervorragende Umsatz- und Ergebniszahlen und die Prognosen für 2017 sind vielversprechend. Es sind die Beschäftigten, die durch ihre tägliche gute Arbeit diese Umsätze und Gewinne erwirtschaften. Gute Arbeit verlangt gute Bezahlung!“

Stimmt, was vor dem Hoyerswerdaer Kaufland zu hören war, steckt das Unternehmen zumindest so eine Streikaktion finanziell gut weg. Jeweils hundert Euro sollen Kollegen aus den Märkten in Senftenberg und Spremberg bekommen haben, die während der morgendlichen Aktion auf dem Kaufland-Parkplatz drinnen den Geschäftsbetrieb aufrecht erhielten. Die Kundschaft musste auf das Shopping zu früher Stunde jedenfalls nicht verzichten.

zur Startseite