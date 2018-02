Lautstarke Digitalisierung im Museum Im Computermuseum wurde am Sonntag erstmals ein altes Datenerfassungsgerät vorgestellt, das die Digitalisierung vor fünfzig Jahren anschaulich darstellt.

Horst Tschiedel (links) erklärte den Eheleuten Raack aus Cottbus und Familie Krüger aus Dresden die neuste Attraktion des Computermuseums: Das Datenerfassungsgerät C8033 aus Zella–Mehlis. Foto: Silke Richter

Hoyerswerda. Das ZCOM Zuse-Computer-Museum in der Bonhoefferstraße hat auch in den Winterferien spezielle Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien. So sind neben der ganzjährig zu erlebenden Museums-Rallye verschiedene Aktionsangebote zu erleben. Am Sonntag gab es beispielsweise auf Wunsch der Besucher Schauvorführungen an einer historischen Maschine, die seit vergangenen Freitag im Computermuseum ihren festen Platz gefunden hat.

In Zusammenarbeit mit dem Förderverein des Computermuseums war es erst möglich gewesen, dieses Gerät als Spende für das ZCOM zu organisieren. Dabei handelt es sich um das so genannte C8033 aus Zella-Mehlis. Das Datenerfassungsgerät mit integrierter Schreibmaschine und Lochbandstanzer kann Daten in digitale Informationen umwandeln. Das Gerät stammt von einem Spender aus Costrau, der die Maschine aus einer Betriebsanlage eines Bautzener Wohnungsunternehmens vor mehreren Jahren gerettet und in seiner Garage gelagert hatte. Horst Tschiedel, Vorstandsmitglied im Förderverein des Computermuseums, hörte davon und nahm Kontakt zu dem Mann aus Costrau auf, der das Gerät gern dem Computermuseum zur Verfügung stellte.

Der 77-jährige Hoyerswerdaer erklärte den Besuchen am Sonntag, wie zu damaliger Zeit Buchstaben zu kleinen Löchern in einem Lochstreifen gestanzt wurden. Die Anzahl und Anordnung der jeweiligen Löcher ergab letztlich Buchstaben und Zahlen. Dass diese Art von Digitalisierung vor fünfzig Jahren mit einer ziemlich lauten Geräuschkulisse verbunden war, davon konnten sich auch Familie Krüger aus Dresden und Familie Raack aus Cottbus überzeugen. Die Großeltern, Eltern, Kinder und Enkel der Familien waren gemeinsam extra nach Hoyerswerda angereist, um das Computermuseum und historische Maschinen wie diese näher kennenlernen und auch ausprobieren zu können.

Am heutigen Dienstag gibt es für Ferienkinder und Jugendliche zwischen 11 und 15 Jahren ein weiteres Angebot im ZCOM. Unter Anleitung kann man sich hier seine eigene kleine Alarmanlage bauen. Mit elektronischen Bauteilen können sich Schüler eigene Schaltungen aufbauen und ein eigenes Computerprogramm schreiben. Die selbstgebauten Alarmanlagen werden mittels des Mikrocontrollers Arduino angesteuert werden. Wer Interesse für diesen dreistündigen Workshop hat, der von 13 bis 16 Uhr stattfindet, sollte sich dafür noch rasch anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt.

