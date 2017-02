Lautloser Jäger Der Vogel des Jahres ist auch im Meißner Land zu finden. Man muss nur wissen, wo.

Mag Baumhöhlen aber weicht auch einmal auf Nistkästen oder Nischen aus: Der Waldkauz ist Vogel des Jahres 2017. © Peter Kühn/NABU/dpa

Diesen ungewöhnlichen Fund wird der Meißner Ornithologe nicht so schnell vergessen. Im sogenannten Gewölle eines Waldkauzes, also unverdaulichen Nahrungsresten, fand sich ein Vogelring, der ihm irgendwie bekannt vorkam. Und tatsächlich: Der Ring gehörte zu einem Kleiber, den er diesem erst ein halbes Jahr zuvor umgelegt hatte.

Der Ring weist auf eine der vielen Besonderheiten des Waldkauzes hin. Der vom Naturschutzbund zum Vogel des Jahres 2017 gewählte Räuber greift sich in mäusearmen Zeiten auch einmal kleinere Vögel als Nahrung. Andererseits kann der Waldkauz selbst vom Uhu erbeutet werden. Dementsprechend fand sich bereits ein Waldkauz-Ring im Uhu-Gewölle.

Nach für die Jahre von 1979 bis 2011 vorliegenden Zahlen konnten in Meißen und Umgebung 510 Waldkäuze beringt werden. Davon waren 459 Jungvögel und 51 Fänglinge, also flügge Tiere. Mitunter konnte das Weibchen vom Nest gegriffen werden. Einen Aufschluss zum Alter der Tiere liefert ein Jungvogel, der in einer Scheune in Riemsdorf bei Meißen 1991 beringt und 2009 in Meißen-Siebeneichen wiedergefunden wurde. Mit 18 Jahren ist er der bislang älteste bekannte Waldkauz in der Region. Den Meißner Vogelkundlern zufolge werden die Raubvögel häufig Opfer von Verkehrsunfällen.

Der Waldkauz ist ähnlich wie in anderen Teilen Deutschlands im Kreis Meißen die häufigste Eule. Auf der Roten Liste steht er noch nicht, aber der Nabu möchte mit seiner Wahl der Vogelart auf das Verschwinden alter Bäume mit vielen Höhlungen aufmerksam machen. Denn in Wäldern und Parkanlagen werden diese alten Bäume immer seltener, damit wird der Lebensraum des Waldkauzes beschnitten. Zum Glück gilt der Vogel als anpassungsfähig und weicht zur Brut auf Nischen in Gebäuden, Scheunen oder Nistkästen aus. Er lebt nicht nur in Laub- und Mischwäldern, nein auch in städtischen Parkanlagen, in Allee-Bäumen, in Solitärbäumen oder auf Burgen mitten in der Stadt. So auch in großen, eindrucksvollen Bäumen, wie Platanen zum Beispiel in Meißen-Siebeneichen oder in der Platane an der Straße in Meißen-Bohnitzsch gleichen Namens. Auch in den Rüstlöchern des Höckrigen Turmes der Meißner Albrechtsburg hat der Waldkauz schon gebrütet. Für Dohlen sind diese Rüstlöcher jedoch viel besser geeignet. Darum sind alle vier Brutnischen seit drei Jahren nur mit Dohlen besetzt und werden jährlich von dem Vogelfreund Jens Tomasini beringt.

Der Waldkauz reiht sich bei der Körperhöhe im Altkreis Meißen nach dem Uhu an zweiter Stelle ein. Das Weibchen, denn bei alle Eulenarten sind die Weibchen größer als die Männchen, kann beim Waldkauz bis zu 42 Zentimeter hoch werden.

Es wird unterschieden zwischen Ohreulen und ohrlosen Eulen – nach dem Erscheinungsbild. Natürlich haben alle Eulen Ohren und hören ausgezeichnet. Sie gelten als lautlose Jäger der Nacht, mit einem sehr guten Gehör. Deutlich sichtbare Federohren haben: Uhu, Waldohreule, Sumpfohreule und Zwergohreule. Keine Federohren haben: Waldkauz, Schleiereule, Rauhfußkauz, Steinkauz und Sperlingskauz.

Der Waldkauz besitzt einen großen runden Kopf, ohne Federohren und gehört damit zu den „ohrlosen“ Eulen. Zwei große runde schwarze Knopfaugen und ein gekrümmter gelblicher Schnabel zieren seinen Kopf.

zur Startseite