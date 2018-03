Lautlos durch die Lausitz

Bei der Konstruktion des Zustellfahrzeugs wurde auf die Ergonomie für die Nutzer geachtet. Und der Ladeboden ist absolut rutschfest.

Zusteller Andreas Muche belädt den elektrisch betriebenen Streetscooter und zieht kurz vor dem Start den Ladestecker. Dann kann es losgehen. Mit der Reichweite des Akkus gab es selbst bei den tiefen Temperaturen der letzten Tage keine Probleme.



Auf dem Hof des DHL-Zustellstützpunktes im Gewerbegebiet Nardt stehen am Morgen die Elektrofahrzeuge vom Typ Streetscooter Work L neben den VW-Transportern vom Typ T 5 mit herkömmlicher Motorisierung. Beide Postfahrzeuge werden hier jeweils von ihren Fahrern mit Briefsendungen und Paketen bestückt. Dann geht es auf eine der 17 Touren durch die dörflichen Ortsteile von Hoyerswerda, Wittichenau, die Elsterheide oder Spreetal. Die T5-Scheiben müssen an diesem kalten Tag manuell vom Eis befreit werden, beim Streetscooter hat das die per Zeitschaltuhr in Betrieb gesetzte Elektroheizung schon erledigt. Andreas Muche belädt das Elektrofahrzeug, das er an diesem Tag nutzen wird. Das acht Kubikmeter große Frachtabteil hat einen vergleichsweise hohen Boden mit rutschfestem Belag, die Kisten mit den Briefen werden hingegen recht niedrig in das Gestell geschoben, das hier anstelle des Beifahrersitzes eingebaut ist. Nebenan die Kollegin am T 5 muss die Briefkisten mit hörbarer Anstrengung nach oben auf Beifahrersitz-Niveau wuchten. Beim Frachtabteil bückt sie sich hingegen. Wenn man das so beobachtet, scheinen in den neu entwickelten Streetscooter jede Menge Austrägererfahrungen und -wünsche mit eingeflossen zu sein.

Große Ziele bei der Post

Kurz bevor Andreas Muche losfährt, zieht er noch den Ladestecker. Er mag das Elektrofahrzeug. Die Rückfahrkamera will er nicht mehr missen. In diesen Tagen ist zudem die Sitzheizung eine feine Sache. Als die Elektromobile kamen, war er gespannt. Letztlich war die größte Umstellung, dass man mehr wegbekommt im neuen Fahrzeug.

Acht der Streetscooter hat DHL im vergangenen Herbst nach Hoyerswerda geliefert, zuvor die Ladeinfrastruktur geschaffen. Im Zuständigkeitsgebiet von Betriebsleiterin Kerstin Arnhold befinden sich von der A 13 bis zur polnischen Grenze neun Zustellstützpunkte. Nur Schwarzheide und Hoyerswerda sind bislang mit den Elektrofahrzeugen ausgestattet. Bundesweit sind 5 000 bei der Deutschen Post im Einsatz. Pressesprecher Matthias Persson weiß, dass bis 2025 70 Prozent aller Fahrzeuge lokal emissionsfrei unterwegs sein sollen, 2050 der gesamte Fuhrpark. Also auch die großen Lkw auf den Langstrecken. Wann die nächsten Stützpunkte in der Region ausgerüstet werden, ist noch unklar. Die Ladeinfrastruktur muss eben stimmen.

Der Streetscooter „Work L“ wurde für den Kurzstrecken-Einsatz im ländlichen Raum konzipiert. Das 1,5 Tonnen schwere Modell wird von einem Asynchronmotor mit einer Leistung von knapp 41 PS angetrieben. Der maximal 85 km/h schnelle Streetscooter soll bis zu 80 Kilometer weit kommen. Das reicht auf den kleineren Überlandstrecken im Hoyerswerdaer Land. „Wir haben die Fahrzeuge ja jetzt im Winter mit Scheiben- und Sitzheizung und Gebläse gefahren. Bei der Reichweite wurde es nie knapp“, sagt Andreas Muche. Er ist einer von knapp 15 Postmitarbeitern, die sich in Hoyerswerda für das neue Elektrofahrzeug haben schulen lassen. Weitere werden folgen.

„Wer Automatikfahrzeuge kennt, kommt problemlos klar“, ist die Erfahrung von Kerstin Arnhold. In den beiden Hoyerswerdaer Zustellstützpunkten arbeiten 33 Frauen und zwölf Männer. Vom Briefzustellstützpunkt in der Schulstraße starten vor allem Frauen per Fahrrad zur Zustellung im Hoyerswerdaer Kernstadtgebiet. Auch hier sind übrigens schon sechs E-Bikes bzw. E-Trikes im Einsatz. Beliefert werden die Stützpunkte von den Sortierzentren für Pakete in Ottendorf-Okrilla und dem für Briefe in Bautzen.

Ohnehin ist der Zustellsektor offenbar prädestiniert für Elektrofahrzeuge. Nicht nur die Deutsche Post hat Elektrofahrzeuge im Einsatz. Auch bei Post Modern, so wie die Sächsische Zeitung eine Tochter der DDV-Mediengruppe, setzt man seit geraumer Zeit auf Elektromobile. Paxster heißen die Elektromobile aus Norwegen, die mit dem vergleichsweise harmlosen Winter in Deutschland prima klarkommen. Beim Medienvertrieb Hoyerswerda, der die Tageszeitungen, so auch SZ/Tageblatt, morgens zustellt, setzt man bis auf Weiteres allerdings auf muskelbetriebene Fahrräder.

Hunde vor Probleme gestellt

Andreas Muche hat mittlerweile den Zustellstützpunkt verlassen. Das erste Ziel an diesem Tag auf seiner Tour ist Nardt. Abgesehen vom Singen der Reifen düst sein Gefährt geräuschlos bis zum Ende der Straße, wo Andreas Muche wendet. Er stoppt vor dem einen Haus, stellt die Postsendung zu. Kurze imposante lautlose Beschleunigung des Streetscooters, schon ist er weitergefahren. Man hört nicht mehr, wenn die Post kommt. Hin und wieder werden die Fahrer der Elektromobile direkt angesprochen, wie sich die Dinger denn so fahren. Viele Leute seien sehr interessiert, hat Andreas Muche festgestellt. Nur etliche Wachhunde seien mit dem neuen Geräusch nicht klargekommen und haben anfangs etwas komisch geguckt. Aber letztlich sind die Elektromobile bei der Post in der Region Hoyerswerda schon Normalität.

