Lauter leere Läden In der Martinstraße zeigt sich, dass verfehlte Stadtentwicklung und Internet eine problematische Mischung ergeben können.

Martinstraße in Meißen: Leerstehende Geschäfte prägen das Bild. © Claudia Hübschmann

Auf den ersten Blick macht die Martinstraße, die die Poststraße mit der Gerbergasse verbindet, einen guten Eindruck. Die bis zu fünf Stockwerke hohen Stadthäuser sind durchweg saniert. Der zweite Blick lässt einen dann doch erschrecken. Mindestens jedes zweite Geschäft in der Martinstraße steht leer.

Auf der linken Seite Richtung Gerbergasse ist das Eckgeschäft, das Spielzeugland in der Martinstraße 8, belegt, auch ein zweites Geschäft findet sich. Doch schon in der Martinstraße 9 ist der erste leere Laden. Der Leerstand setzt sich in der Nummer 10 fort. „Hier war mehr als zehn Jahre ein Schlecker-Drogeriemarkt untergebracht, danach noch zwei Jahre ein An- und Verkauf“, sagt die Eigentümerin, die nicht genannt werden will. Ursprünglich war die Ladenfläche 210 Quadratmeter groß, jetzt sind im hinteren Teil des einstigen Marktes zwei Wohnungen eingebaut, die auch vermietet sind, um die Fläche zu verkleinern und die Vermietungschancen zu erhöhen. Noch 85 Quadratmeter Ladenfläche stehen nun zur Verfügung, so steht es auf einem Exposé an der Schaufensterscheibe, dazu gibt es eine Fußbodenheizung, zwei Toiletten, eine Kaffeeküche, und der „Eigentümer ist unter Umständen bereit, das Ladenlokal auf Bedürfnisse des Mieters anzupassen“. Als Kaltmiete werden 510 Euro aufgerufen.

Warum es so schwer ist, in der Martinstraße Geschäftsflächen zu vermieten, kann sich die Eigentümerin auch nicht erklären, „aber es stehen ja selbst 1 A-Lagen am Markt leer“. Die Martinstraße 11 steht zur Hälfte leer, dort ist es ein Ladengeschäft. Im benachbarten Gebäude ist ein Reisebüro untergebracht.

Und nicht viel besser sieht es auf der gegenüberliegenden Seite aus. An der Schaufensterscheibe in der Martinstraße 1 hängt ein Banner mit der Aufschrift „zu vermieten“. Im Internet ist zu lesen: „Kleine Gewerbeeinheit mit großzügigem Schaufenster im Zentrum von Meißen. Im Erdgeschoss eines vollständig sanierten Wohn-und Geschäftshaus aus dem Jahre 1890 befindet sich diese kleine Gewerbeeinheit. Sie verfügt über einen direkten Zugang von der Straße aus. Die gesamte Einheit ist mit Fliesenboden versehen. Zwei Räume ergeben etwa 43 Quadratmeter Nutzfläche.“ Als Warmmiete werden 301 Euro monatlich aufgerufen. In der benachbarten Martinstraße 2 steht ein sehr großes Ladengeschäft leer, und an der Nummer 6 ist eine Klingelanlage angebracht, die kein Namensschild mehr zeigt. Das Schild mit der Aufschrift „Notdienstglocke“ erinnert daran, dass es hier einmal eine Gemeinschaftspraxis gegeben hat.

Lauter leere Läden in der Martinstraße – wie ist das zu erklären? Haben ihnen die Neumarkt-Arkaden das Wasser abgegraben? Schon bevor diese eröffnet wurden, entfielen auf jeden Meißner 2,8 Quadratmeter Ladenfläche – gesunder Richtwert sind 1,5 Quadratmeter pro Einwohner. Meißen verfügt über zu viele Ladenflächen, wäre also eine Schlussfolgerung. Eine andere ergibt sich aus dem geänderten Konsumverhalten. Viele Kunden kaufen heute über das Internet ein, das entzieht den Ladengeschäften zusätzlich Kundschaft.

Und das Problem nicht nur für die Martinstraße – in unmittelbarer Nähe gibt es bereits einen Lidl – dürfte sich weiter verschärfen. Denn am Nicolaisteg ist schon der nächste Aldi in Planung.

zur Startseite