Laute Nachbarn

Folk-Blues-Country-Pop im Kesselhaus Singwitz. Amanda Rheaume gewann 2014 den Canadian Folk Music Award. Am Freitag ist sie mit ihrer Band „The Great Unknown“ zu Gast im Kesselhauslager in Singwitz. Mit ihrer einzigartigen und gefühlvollen Mischung aus Folk-Blues-Country-Pop begeistern sie international. Gespielt haben die Drei schon bei großen Country und Folk-Festivals. Auch in Theatern und Clubs in England, Frankreich, Österreich und Deutschland waren sie schon zu Gast. Amanda selbst hat bereits vier Alben veröffentlicht. Ihr letztes, „Holding Patterns“ erschien erst dieses Jahr. Los geht’s um 21Uhr. Einlass ist eine Stunde eher. Karten bekommt ihr im Vorverkauf für 14 Euro und an der Abendkasse für 15 Euro.

Kulti-Party im Doppelpack Großhennersdorf. Einmal blechen, dreimal zechen heißt es am Freitagabend in Großhennersdorf. Ihr bekommt alle Getränke zum „Dreifachdecker“. Musikalisch bietet der Abend für jeden etwas. Kulti Resident DJ Logo bringt alles von House über Black und Club bis hin zu RnB auf die Plattenteller. Für die beste Musik aus den 80ern, 90ern und 2000ern sorgt DJ Robin Palm von Sound Light Evolution. Los geht’s 22 Uhr und es warten wieder jede Menge Specials auf euch. Alle VIP-Card-Besitzer zahlen nur die Hälfte des Eintrittspreises. Bis Mitternacht könnt ihr am Einlass eine Packung Kekse gegen 4,50 Euro Freigetränke tauschen. Wer nach dieser Party noch nicht genug hat, kann am Sonnabend gleich weiter feiern. Frei nach dem Motto „Leider Geil“ gibt es an diesem Abend noch mehr von allem. Mehr Euphorie, mehr Eskalation, mehr Konfetti. Diesmal mit dabei das DJ-Duo Nico&Adam. Aber auch das DJ-Team Dirty Bassartz darf nicht fehlen. Bei ihrem Mix aus Bounce, Electro, Dirty Dutch und Progressive ist Eskalation vorprogrammiert. Euch erwarten ein Gewinnspiel unter allen Zusagen, jede Menge Drink Specials und ein Einlass Special. An beiden Tagen werden alle U18er gebeten an den ausgefüllten Partyzettel und eine volljährige Begleitperson zu denken, wenn ihr länger als Mitternacht bleiben wollt.

Verspätetes Halloween im Eastclub Bischofswerda. Allen, die noch nicht genug von Halloween haben, bietet der Eastclub in Bischofswerda am Sonnabend die ultimative Gelegenheit, das schaurig schöne Fest noch einmal zu genießen. Vier DJs und eine Liveband sorgen für richtig gute Musik. Darunter DJ Paul Vice und 8Ballinnasock. Die Liveband kommt aus Bühlau und heißt Noise Neighbors. Die drei Musiker interpretieren gern bekannte Klassiker der Rockgeschichte auf ihre Art und Weise. Dazu gehören unter anderem die Toten Hosen, Green Day und Deep Purple. Einlass ist um 22 Uhr. Eine Karte kostet euch an der Abendkasse sieben Euro. Kommt ihr stilecht im Kostüm, müsst ihr nur 3,50 Euro bezahlen.

Hardcore im Safe Kamenz. Hardcore-Fans kommen am Sonnabend im Kamenzer Safe Club auf ihre Kosten. Denn dann stehen hier Punishable Act auf der Bühne. Die Band aus Berlin gehört seit Jahrzehnten zu den etablierten der Szene. Außerdem spielen an dem Abend die Bands „Tobende Ossis“ und „Tear it down“ aus Kamenz Der Einlass in den Klub an der Pulsnitzer Straße beginnt um 21 Uhr. Der Eintritt kostet sieben Euro.

Shopping und Romantik in Bautzen Bautzen. Am Sonnabend findet bereits zum 14. Mal die „Romantica“ in Bautzen statt. Etwa 200 Geschäfte in Bautzens Innenstadt laden zum gemütlichen und romantischen Einkaufsbummel ein. Unter dem Motto „Tour der Träume“ kann von 16 bis 22 Uhr eingekauft werden. Neben einer Tanzparty kommt die Band „Don´t Pan!k“ auf den Fleischmarkt. Zu ihr gehören vier Löbauer Musiker, die 2009 eine Coverband gründeten. Auf dem Buttermarkt treten Coline&Friends auf. Ab 19.30 Uhr sorgen das Jugendblasorchester Bautzen und die TanzSzene Bautzen auf der Steinstraße eine Stunde lang für gute Unterhaltung. Neben einem Kulturprogramm gibt es auf dem Kornmarkt auch etwas zum Essen, wie zum Beispiel Kürbissuppe. Den Höhepunkt bildet um 22.30 Uhr das große Abschluss-Feuerwerk an der Michaeliskirche.

Elektroparty im Steinhaus Bautzen. Alle, die nach der Romantica noch Lust auf Party haben, sind im Steinhaus in Bautzen willkommen. Es ist schon fast zur Tradition geworden, dass im Anschluss an das Stadtfest eine elektronische Klubnacht folgt. Dieses Jahr mit dabei, der Klub der Exoten oder kurz KDE und die Dresdner DJane Tesla. Sie kreiert einen Tech-House-Sound entflammt von Depeche Mode und Kraftwerk. Los geht es Sonnabend 22 Uhr. Karten gibt’s für sieben Euro an der Abendkasse.

„Sexy Nights“ im Lausitz-Center Hoyerswerda. Halloween ist die schönste Zeit des Jahres – für Partygänger. Denn am Sonnabend laden das Lausitz-Center Hoyerswerda und Background events & more zur Herbst-Ausgabe der „Sexy Nights“ ein – dem Halloween-Special. Einlass ist ab 22 Uhr vom Lausitzer Platz her. Auf vier Tanzflächen läuft Musik: auf dem Querbeet-Floor, dem Black Floor, dem Ü-30-Tanzfloor und dem Schlagerfloor. Extras sind Pizza Lounge, Hot Dog Cruiser, Havana LED Cocktail Bar, Photobooth-Partybilder zum Mitnehmen, eine Video- und Diashow und bei einem 360-Grad-Event Stelzenläufer im Gruselstyle. Außerdem gibt’s einen Kostümwettbewerb, der dann eine Woche lang auf Facebook läuft. Die Party ist P 18.