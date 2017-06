Laute Güterwaggons ab 2020 verboten Rathens Bürgermeister zögert, den Beschluss zu einer Messung des Bahnlärms umzusetzen. Eine Mitteilung lässt ihn zweifeln.

Güterzüge fahren mitten durch den Ort. Die Lärmbelastung im oberen Elbtal, wie hier in Wehlen, ist enorm. Das soll sich ändern. © Norbert Millauer

Die angekündigte Investitionssumme könnte zum größten Bauboom der nächsten Jahre in der Region führen. Auf der 50 Kilometer langen Strecke von Heidenau bis Schöna ist in einer von der DB Netz AG beauftragten Machbarkeitsstudie die Notwendigkeit von rund 30 Kilometern Schallschutzwänden und weiteren Baumaßnahmen zum wirksamen Schutz vor Bahnlärm ermittelt worden. Das kostet rund 61 Millionen Euro – geradezu ein Konjunkturprogramm für die Bau-Branche. Die Lärmschutzwände sollen bis zu drei Meter hoch gebaut werden.

Die vom Bahnlärm am stärksten Betroffenen nehmen dafür gern Sichtbehinderungen in Kauf, wenn nur wieder die Lebensqualität auf ihren Grundstücken und in ihren Wohnungen steigt. Es gab aber auch Skeptiker der Baupläne.

Diese könnten nun neuen Zulauf bekommen. Grund dafür ist die Antwort des Planungsbüros, das die Machbarkeitsstudie erstellt hat, an die Gemeinde Kurort Rathen. Diese hatte nach einer öffentlichen Sondersitzung des Gemeinderates mit Bürgerbeteiligung offengebliebene Fragen formuliert, die nun beantwortet wurden. Darin teilt das Büro Obermeyer unter anderem auf die Frage nach dem Stand der Umrüstung von Güterzügen mit leiseren Bremsen mit: „Ein kürzlich erlassenes Gesetz sieht vor, dass ab dem Fahrplanwechsel 2020/21 laute Güterwagen auf dem deutschen Netz verboten sind.“

Das ist eine Information, die nun auch den Bürgermeister von Kurort Rathen, Thomas Richter (parteilos), zweifeln lässt, welche Maßnahmen zum Lärmschutz sinnvoll sind. Bisher galten die Güterwagen als Lärmquelle Nummer 1. Ein Ergebnis der Sondersitzung im April war, dass der Kurort selbst ein Gutachten zur tatsächlichen Lärmbelastung durch die Bahn in Auftrag gibt. Das ist bis jetzt aber nicht erfolgt. Die Gemeinde wollte ohnehin vor einer Beauftragung noch die Informationsveranstaltung der Bahn am 19. Juni in Pirna abwarten. „Der Beschluss zur Lärmmessung wird noch mal in der Gemeinderatssitzung am 26. Juni diskutiert“, erklärt Richter.

Infoveranstaltung zum Lärmschutz fürs obere Elbtal, Montag, 19. Juni, 16 Uhr, Pirna, Ratssaal, Am Markt

