Laute bunte Luftballons Am Montag eröffnete die Bäckerei Krauße im ehemaligen Gasthof „Zur Dorfheimat“ in Prausitz eine neue Filiale.

Chefin Peggy Krauße vor der neuen Bäckereifiliale in Prausitz. © Sebastian Schultz

Peggy Krauße, die mit ihrem Mann eine Bäckerei in Riesa führt, kann sich freuen. Am Montag eröffnete die Bäckerei im ehemaligen Gasthof „Zur Dorfheimat“ in Prausitz (Gemeinde Hirschstein) eine neue Filiale. Der Gasthof, der der Gemeinde gehört, steht seit zweieinhalb Jahren leer, seitdem der letzte Pächter aufgegeben hatte. Die Bäckerei vergrößert sich und erhofft sich durch die bessere Lage und mehr Parkmöglichkeiten für die Kunden höhere Umsätze. Der kleine Laden neben der Gemeindeverwaltung ist damit Geschichte. Die neue Verkaufsstelle bietet etwa dreimal so viel Platz wie die alte. Neben Brot, Brötchen und Backwaren gibt es auch ein Imbissangebot. Demnächst sollen in der Bäckereifiliale auch Postdienstleistungen angeboten werden. (SZ)

