Laußnitz startet Schulsanierung Die Elektrik in der Grundschule soll auf den aktuellen Stand gebracht werden. Die Ferienzeit wird dafür nicht ganz reichen.

Ein Archivfoto der Schule in Laußnitz. © Matthias Schumann

Die Laußnitzer haben das Vorhaben lange vorbereitet. Jetzt ist es so weit. Die Gemeinde will in der nächsten Woche mit den Bauarbeiten in ihrer Grundschule in Laußnitz beginnen. Die Elektrik in dem Gebäude soll ausgetauscht und auf den aktuellen Stand gebracht werden. „Die Elektrik stammt noch aus dem Jahr 1982“, sagt Bürgermeister Joachim Driesnack. Die Schule soll deshalb unter anderem eine neue Brandmeldeanlage bekommen und eine Batterieanlage erhalten für den Fall, dass der Strom ausfällt. Es ist auch eine Steuerung vorgesehen, mit deren Hilfe der Sauerstoffgehalt in der Luft gemessen wird. Das gehört nach Auskunft der Gemeinde jetzt zum Standard. Zudem setzt die Gemeinde bei der Beleuchtung auf LED. „Beim Toiletten- und Sanitärbau ist schon mal eine Seite erneuert worden“, sagt Joachim Driesnack. Und im Rahmen der Dachsanierung wurden auch bereits einzelne Teile ersetzt. „Es ist aber Zeit, dass jetzt mal etwas Grundlegendes geschieht.“

Die Gemeinde hofft, dass ein großer Teil der Arbeit in den Ferien erledigt werden kann. „Wir werden allerdings nicht alles in der Zeit schaffen“, sagt Joachim Driesnack. Die lärmintensiven Arbeiten sollen aber in den Ferien erledigt werden. Die Gemeinde baut seit zehn Jahren in der Schule und in der Kindertagesstätte. Sie kennt sich damit mit Planungen aus, die für Sanierungen während des Betriebs nötig sind. „Montag geht es los“, sagt Joachim Driesnack. Die Sanierung kostet 160 000 Euro, ein Teil sind Fördermittel. (SZ/pre)

