Lausitzring fordert Fahrer heraus Beim Motorsportfestival treffen DTM und ADAC GT Masters am Wochenende aufeinander.

Mike Rockenfeller hält zwar den Rundenrekord auf dem Lausitzring. Zu seinen Lieblingspisten gehört die Anlage in Klettwitz allerdings nicht. „Eine sehr abgehackte und unrhythmische Strecke mit vielen langsamen Stellen“, sagt der Audi-Pilot. „Aber der Kurs ist fahrerisch eine Herausforderung und das Racing immer gut.“ Am Wochenende gastiert die Deutsche Tourenwagen-Meisterschaft erneut in Südbrandenburg – so wie jedes Jahr seit der Eröffnung des Areals im August 2000. „Die Strecke hat in der DTM zwar eine große Tradition, aber dafür nicht sehr viel Flair, auch wenn wir dort mit die besten Fans haben“, sagt der Champion von 2013.

Dabei bietet der Lausitzring einiges. Er gehört im acht Pisten umfassenden Rennkalender der DTM zu den drei Strecken, auf denen die Piloten gegen den Uhrzeigersinn fahren. Sie erreichen dabei Spitzengeschwindigkeiten von gut 260 Kilometer pro Stunde. Das können Besucher am Sonnabend ab 14.45 Uhr und Sonntag ab 15.15 Uhr erleben. Wochenendkarten ab 15 Euro gibt es an der Tageskasse. Die Anlage in Klettwitz ist der einzige Kurs, auf dem DTM und ADAC GT Masters gemeinsam fahren. Seit 2016 machen die bekanntesten einheimischen Automobilrennserien beim Motorsportfestival zusammen Station.

Die DTM setzt 2017 auf einfachere Aerodynamik, mehr Motorleistung und neue Reifen. Das Feld liegt nach den ersten beiden Läufen dicht beieinander. Beim Auftakt am 6. und 7. Mai in Hockenheim fuhren sechs verschiedene Piloten aller drei Marken aufs Podest. Als Spitzenreiter kommt Lucas Auer nach Südbrandenburg. Er feierte 2016 auf dem Lausitzring seinen ersten Erfolg in der Serie. Der Österreicher fährt seit 2015 für Mercedes in der DTM.

Informationen unter www.lausitzring.de

