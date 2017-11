Lausitzer Wirtschaft in Hochstimmung

Die Prognosen sind zwar zuversichtlich, verharren aber trotz der insgesamt ausgezeichneten Lage auf dem Niveau des Jahresbeginns. So rechnen 18 Prozent der Befragten in den kommenden Monaten mit günstigeren Geschäftsverläufen, 70 Prozent erwarten gleichbleibende und zwölf Prozent ungünstigere Geschäfte. Sorgen bereiten vor allem die Entwicklung der Arbeitskosten, der Mangel an Fachkräften sowie die Energie- und Rohstoffpreise.

Suche nach Fachleuten wird für Firmen zum Problem

In vergangenen Jahren nannten die meisten Chefs als größte Risiken vor allem die Arbeitskosten sowie die Ausgaben für Energie und Rohstoffe. In diesem Herbst rangiert erstmals eine andere Sorge auf Platz eins der Probleme: der zunehmende Mangel an Fachkräften. Es macht sich bemerkbar, dass nach und nach jene Generation in Rente geht, die beim Start in die Marktwirtschaft in den Dreißigern war. Mehr als 135000 Arbeitnehmer in Ober- und Niederlausitz sind älter als 50 Jahre, aber nicht einmal 25000 jünger als 25. Es fehlen als Lehrlinge und junge Arbeiter die Kinder derer, die vor allem in den 90er Jahren der Arbeit nachzogen und in den Westen gingen. Die Kammern hoffen, dass die Schere zwischen Alt und Jung nicht noch weiter auseinander geht.