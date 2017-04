Lausitzer wechselt nach Dresden

Die Dresdner Eislöwen melden ihren ersten Neuzugang für die nächste Saison in der Deutschen Eishockey-Liga 2 – und es ist ausgerechnet ein Weißwasseraner. Steve Hanusch, 26 Jahre, Verteidiger, ist bei den Lausitzer Füchsen ausgebildet worden, wo sein Vater Torsten nach wie vor als Nachwuchstrainer Talente fördert. Dresden gehöre zu den Top-Klubs der Liga, wird Hanusch junior in der Pressemitteilung der Eislöwen zitiert. „Die Nähe zu meiner Familie, die in der Lausitz lebt, ist natürlich ein angenehmer Nebeneffekt, der das Gesamtpaket für mich perfekt macht“, erklärt er seine Entscheidung.

Trotzdem hat er sich gegen die Füchse entschieden. „Wir haben mitgeboten, sind an unsere Schmerzgrenze gegangen“, sagt Dirk Rohrbach. Der Manager der Lausitzer schaut sich gerade gemeinsam mit Trainer Hannu Järvenpää bei der B-Weltmeisterschaft in Kiew einige Spiele an. Ob er in der Ukraine auch bei der Suche nach neuen Spielern fündig geworden ist, lässt er offen, kündigt aber an: „Wir haben mehrere Angebote draußen, werden in den nächsten zwei Wochen in unserer Kaderplanung deutlich vorankommen.“

Mit Feodor Boiarchinov hatten die Füchse vorige Woche ihrerseits einen Ex-Dresdner verpflichtet, der zuletzt mit Hanusch bei den Kassel Huskies gespielt hat. Maßgeblich für Hanuschs Standortwahl dürfte es gewesen sein, dass seine Freundin aus Dresden stammt und hier arbeitet. Bereits 2009/10 hatte er mit einer Förderlizenz der Eisbären Berlin 47-mal für die Eislöwen gespielt. Von 2012 bis November vorigen Jahres stand er bei den Krefeld Pinguinen in der DEL unter Vertrag. (SZ/-ler)

