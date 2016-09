„Lausitzer“ steuerten Straßenmusik fürs Stadtfest bei Hobbymusiker aus der Löbauer Umgebung haben kürzlich die Gäste begeistert. Sie setzen auf Spaß statt auf Perfektion.

„Die Lausitzer" sind eine Truppe von Hobby-Musikern zwischen 40 und 50 Jahren, die mit viel Begeisterung Straßenmusik machen.

Löbau. Als sie von der Fotoaktion zum Löbauer Stadtfest gehört haben, war klar, dass sie sich daran beteiligen: Die „Lausitzer“ sind eine Kapelle, die sich seit einigen Jahren der Straßenmusik verschrieben hat, und mit dieser haben sie vor wenigen Tagen auch die Besucher des Stadtfests begeistert.

Straßenmusik macht ihnen am meisten Spaß, sagt Bernadett Strelzyk-Liepke, die aus Löbau stammt und in Cunewalde lebt. Sie ist die Moderatorin der Band und den Löbauer auch bekannt, weil sie bereits mit dem verstorbenen Leiter der Berg-Musikanten Joachim Gocht die Blasmusikfeste moderiert hat. Bei den Lausitzern ist sie mit ihrer Trompete und ihren Moderationen dabei – und eine von acht Hobbymusikern in dieser Kapelle insgesamt. Gesang, Trompeten, Posaune, Klarinette/Saxofon, Kontrabass, Gitarre, Akkordeon sowie Percussion oder ein Cajon haben die Musiker zu bieten, die teils aus Löbau, teils aus dem Umland bis hin ins Sorbische stammen.

Musik machen die acht Männer und Frauen seit 16 Jahren, kommen aus verschiedenen Richtungen wie Bigband, Rock oder Blasmusik – und haben vor vier Jahren beschlossen, die ganz große Technik für ihre Auftritte beiseite zu lassen. Vorher haben sie versucht, die Auftritte auf den Bühnen so perfekt wie möglich werden zu lassen. Viel mehr Spaß mache es ihnen aber, mitten zwischen den Leuten unterwegs zu sein und sie mit ihrer Musik-Leidenschaft anzustecken, sagt Frau Strelzyk-Liepke. Und so machen sie nun Straßenmusik, beziehen ihr Publikum mit ein – und ernten dafür begeisterte Reaktionen. Das Repertoire reicht von Dixie und Swing bis zu Stimmungsmusik, anzutreffen sind die Lausitzer bei Frühschoppen, Straßenfesten oder anderen Gelegenheiten. (SZ/gw)

