Lausitzer Jungfüchse landen auf Platz drei

Die Jugendmannschaft des Eissports Weißwasser ist in der DNL2 im Kleinen Finale Dritter geworden. © Joachim Rehle

Bietigheim/Weißwasser. In der Finalrunde in der DNL2 gegen die Bietigheimer Steelers-Jugend haben die Lausitzer Jungfüchse am Sonnabend gegen den Gastgeber in Bietigheim mit 6:4 verloren.

Somit standen die Jungfüchse am Sonntag im Spiel um Platz drei gegen die Eishockey Jugend Kassel. Dieses „Kleine Finale“ gewann der Weißwasseraner Eishockey-Nachwuchs dann mit 7:1. (szo)

