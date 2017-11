Lausitzer Füchse wollen Revanche Am Freitagabend treffen die Weißwasseraner in der heimische Eisarena auf jenen Gegner, der sie erst am Dienstag gedemütigt hat. Weiter Tipps für das Wochenende sind wie immer im www.sz-veranstaltungskalender.com zu finden.

© thomas heide

Das 1:7 in Kaufbeuren vom Dienstag werden die Lausitzer Füchse wohl kaum auf sich sitzenlassen. Der Spielplan will es so, dass die Bayern nur drei Tage, am Freitag um 19.30 Uhr, später zum Rückspiel nach Weißwasser kommen. Extra motivieren wird Trainer Hannu Järvenpää seine Spieler, die sich in Kaufbeuren zudem ungerecht vom Schiedsrichter behandelt fühlten, garantiert nicht müssen. Eintrittskarten gibt es ab 13 Euro.

zur Startseite