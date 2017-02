Lausitzer Füchse verlieren gegen Langmann Der Ravensburger Goalie macht in einem intensiven Spiel auch Weißwassers beste Chancen zunichte.

Weißwassers Goldhelm Jeff Hayes (hier gegen Ravensburgs Vincenz Mayer) versuchte es immer wieder – aber die Ravensburger Abwehr war am Freitag einfach nicht zu bezwingen. © Gunnar Schulze

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse haben ihr Heimspiel gegen die Ravensburg Tower Stars am Freitagabend mit 0:2 (0:0, 0:1, 0:1) verloren. Zum Mann des Abends wurde dabei Gästetorwart Jonas Langmann, der auch beste Gelegenheiten der Lausitzer zunichtemachte. Vor allem Dennis Palka und Jeff Hayes hatten den Treffer vor 2 502 Zuschauern mehrfach auf der Kelle – spätestens bei Langmann war Schluss.

Die Partie hatte von Anfang an Feuer. Dennis Palka kam schon in der ersten Minute zweimal aussichtsreich in Schussposition, scheiterte aber an Jonas Langmann. Nach fünf Minuten hatte mit Swinnen der zweite Dennis in den Reihen der Füchse plötzlich die Riesengelegenheit zur frühen Führung. Völlig frei wurde er zentral vor dem Tor angespielt und hatte wohl nicht damit gerechnet, so viel Zeit zu haben. Etwas übereilt schloss er ab, die Scheibe ging rechts vorbei. Wenig später versuchte es Kyle Just mit der Rückhand gegen den aufmerksamen Langmann, der das Manöver des Füchsestürmers ahnte und sicher abwehrte.

Obwohl die Spieler noch nicht lange gemeinsam auf dem Eis stehen, lief die Scheibe besonders bei der zweiten Lausitzer Reihe mit Hayes, Just und Swinnen gut. Die Füchse bestimmten das Geschehen, ohne sich im weiteren Verlauf des ersten Drittels die ganz großen Chancen zu erspielen. Ein Schuss von Elia Ostwald rauschte knapp vorbei – Langmann war die Sicht genommen (13.) – und bei Fishers Querpass kam Marius Schmidt am langen Pfosten einen Schritt zu spät.

Eine gute Gelegenheit vergaben die Gäste nach 15 Minuten, als Daniel Schwamberger bei einer Drei-gegen-Zwei-Situation zu schnell abschloss. Der sichere Marvin Cüpper im Füchsetor verkürzte den Winkel geschickt und hatte letztlich keine Mühe mit dem Schuss.

Im zweiten Drittel verloren die Füchse ein wenig den Faden. Ravensburg agierte zielstrebiger und ging in Überzahl in Führung. 35 Minuten waren gespielt, Schmidt saß wegen eines unnötigen Fouls auf der Strafbank, da legte Ravensburgs Topscorer Mathieu Tousignant bei einem schnellen Angriff die Scheibe zurück an die Blaue Linie. Dort hatte Alexander Dück viel Platz und hämmerte einen fulminanten Schlagschuss in die Maschen. Es war nicht so, dass die Füchse bis dato nicht auch Chancen zur Führung gehabt hätten. Aber bei Nick Bruneteaus Alleingang fehlte dem Verteidiger ein Quäntchen Agilität, bei André Mückes Versuch ein Mitspieler, der den Abstauber in leere Tor geschossen hätte. Nach dem Rückstand vergab Dennis Palka die wohl beste Gelegenheit in Überzahl. Frei stehend zielte er aus spitzem Winkel über Tor, Langmann schien geschlagen.

Im Schlussdrittel drückten die Füchse ihre Gegner zeitweise völlig in deren Hälfte, fanden aber nicht das Mittel, um Langmann zu überwinden. Der auffällige Jens Heyer schien nach 47 Minuten den Bann zu brechen, aber Langmann machte die Ecke noch zu. Wenig später probierte es Just aus der Drehung, Langmanns Handschuh war aber schon wieder da.

Schließlich spielte Weißwasser fast vier Minuten lang in Überzahl, als Ravensburg die Kräfte schwanden. Dabei gebührte den Gästen, die als Underdog angereist waren, ein Kompliment für ihre Einsatzfreude und gut organisierte Abwehr. Auch in dieser Unterzahl ließen die Füchse beste Gelegenheiten liegen, sogar, als für 45 Sekunden zwei Gästespieler auf der Strafbank saßen. Hayes traf nach einem Querpass nur den Torwart, später landete der Puck am Außennetz. Noch einmal befreite sich Ravensburg mit einer Bogenlampe, Adam Lapsansky traf mühelos in das inzwischen verwaiste Lausitzer Tor zum 0:2-Endstand.

Die Enttäuschung über die vollkommen unnötige Niederlage war entsprechend groß, gleichzeitig muss man den Füchsen einen beherzten kämpferischen Auftritt attestieren – am Wollen hat es nicht gelegen.

Es sollte an diesem Freitag einfach nicht sein. Wer sich eine solche Zahl von Chancen herausarbeitet, zu dem wird das Schussglück zurückkehren. Vielleicht bereits am Sonntag, dann ist Weißwasser in Freiburg zu Gast – einem direkten Konkurrenten im Rennen um die Play-off-Plätze.

