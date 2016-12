Lausitzer Füchse verlängern ihre Erfolgsserie Das 2:1 gegen Kaufbeuren ist der achte Sieg aus den letzten neun Spielen. Glück hatten die Füchse diesmal wirklich nicht.

Der Füchse-Stürmer Jens Heyer , hier vor dem Kaufbeurer Daniel Haase, spielt bislang eine starke Saison. Am Sonntagabend sorgte er für das wichtige Tor zum 2:0 – sein dritter Saisontreffer. © thomas heide

Die Lausitzer Füchse haben am Sonntagabend, am Familientag, vor 2186 Zuschauern ihr Heimspiel gegen den ESV Kaufbeuren hochverdient gewonnen. Es war der achte Sieg aus den letzten neun Spielen und eine geglückte Revanche für die 0:7-Klatsche vor knapp sieben Wochen in Kaufbeuren.

Die erste Überraschung des Tages gab es beim Blick auf die Aufstellung der Gäste. Nicht nur, dass der zuletzt in Topform haltende Torwart Stefan Vajs fehlte (wurde im November zum Spieler des Monats der DEL 2 vor Dennis Swinnen gewählt), auch sonst war die Spielerliste ungewöhnlich kurz. Die Gäste, deren Stärke es zuletzt auch ausmachte, konsequent mit vier Reihen zu spielen, brachten diesmal keine drei kompletten Reihen aufs Weißwasseraner Eis. Dafür fehlte ein Verteidiger. Die Füchse traten dagegen mit ihrer zuletzt gewohnten Aufstellung an und waren im ersten Drittel deutlich überlegen –spielerisch, läuferisch und auch im scheibensicheren Passspiel. Die erste gute Chance hatte Hayes mit einem Solo. Eine Unterzahl überstanden die Füchse problemlos und dominierten danach wieder. Die eigene erste Überzahl wurde gleich genutzt. Die Füchse kamen schnell in die Powerplay-Aufstellung mit den schussstarken Parkkonen und Svoboda an der Blauen Linie. Die beiden schoben sich den Puck hin und her, bis Svoboda abzog. Die Scheibe schlug, von einem Kaufbeurer noch leicht abgefälscht, halbhoch im Tor ein (45.). Beim nächsten Angriff der zweiten Füchse Reihe scheiterte Heyer nach einem Solo knapp am Gästetorwart, reagierte danach aber schnell. Die Kaufbeurer versuchten, den Puck aus dem Drittel zu schlenzen, Fischer fing ihn ab und schoss sofort Richtung Tor. Der Torwart parierte, der Puck kam aber hinter ihm zu liegen, und da war Heyer zur Stelle.

Im Mitteldrittel hatte Trainer Hannu Järvenpää wohl ausgegeben, kompakt zu stehen, die Gäste kommen zu lassen und auf Konter zu lauern. Zumindest das erste klappte zunächst ganz gut. Die Füchse ließen kaum Chancen zu, erspielten sich aber selbst auch kaum welche. Die Mannschaften neutralisierten sich. Gästestürmer Schmidle konnte einmal aus dem Slot abziehen, aber Füchse-Torwaert Franzreb parierte. Ab Mitte des Drittels hatte man allerdings das Gefühl, dass die Füchse es mit dem Verwalten des Vorsprungs übertrieben. Sie kassierten zwei durchaus streitbare Strafen, die allerdings auch duch Nachlässigkeiten zustande kamen. Ein schneller Schritt, und der Schiedsrichter hat keine Chance zu pfeifen. Bei der ersten Unterzahl versuchte Gäste-Topscorer Jere Laaksonen Torwart Franzreb zu tunneln, aber die Scheibe blieb zwischen den Schonern liegen. Bei der zweiten konnte Franzreb einen Fröhlich-Schuss noch halten, aber beim Abpraller stand Schmidle allein und schob den Puck ins Tor (36.).

Im Schlussdrittel zogen die Füchse das Tempo wieder an, drückten die Gäste überwiegend in die Defensive und erspielten sich Chancen fast im Minutentakt. Parkkonen schoss gefährlich aufs Tor (44.) Götz bekam nach einem tollen Solo nicht genügend Druck hinter den Schläger (44.), Hayes scheiterte aus Nahdistanz (45.), Fischer wartete im Slot mit dem Schuss zu lange (48.), Bohac traf den Außenpfosten (49.), Lüsch rutschte mit Torwart und Puck ins Tor (50., Treffer aberkannt), Parkkonen schoss in Überzahl gefährlich von der Blauen linie (52.), Heyer traf den linken Außenpfosten (55.), Hayes die Latte (56.), Fischer versucht einen Beinschuss ((57.) – allein das Tor wollte nicht fallen. Und so mussten die Füchse weiter zittern. Als die Gäste dann ihren Torwart vom Eis nehmen wollten, verloren sie aber den Puck und Glacel wusste sich nur durch ein Foul zu helfen. Diese Strafe 72 Sekunden vor Schluss war die Entscheidung. Am Freitag vor Heiligabend geht es jetzt zum Tabellenletzten Heilbronn, bevor am 2. Feiertag der Tabellenzweite Frankfurt nach Weißwasser kommt und am 28. Dezember die Füchse zum Dritten Kassel müssen.

Statistik

Lausitzer Füchse – ESV Kaufbeuren 2:1 (2:0, 0:1, 0:0)

1:0 Jakub Svoboda 13:43 (Überzahl, Assist: Parkkonen)

2:0 Jens Heyer 14:41 (Fischer)

2:1 Max Schmidle 35:44 (Überzahl, Fröhlich, Laaksonen)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Palka – Lüsch, Schmidt, Kubail – Hoffmann

ESV Kaufbeuren

Tor: Eisenhut

Verteidigung: Woidtke, Ketterer, Haase, Pozivil, Pfaffengut

Sturm: Wolter, Schmidle, Fröhlich, Szwez, Schäffler, Laaksonen, Gracel, Oppolzer, Kiefersauer

Schiedsrichter: Göran Noeller

Strafen: Weißwasser 10, Kaufbeuren14

Zuschauer: 2 186

