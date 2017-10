Lausitzer Füchse überraschen in Bad Nauheim Als die Gastgeber spät den Ausgleich schaffen, schlagen die Füchse sofort zurück.

Keine seltene Szene: Ein Füchse-Spieler (hier Viktor Lennartsson) hat eine Riesenchance, aber der Bad Nauheimer Torwart Felix Bick hält. Am Ende jubelten die Füchse trotzdem. © a. chuc

Damit hatten sicherlich nicht viel gerechnet: Die Lausitzer Füchse haben gegen die bislang so heimstarken Roten Teufel aus Bad Nauheim (15 Punkte aus sechs Spielen) am Freitagabend mit 2:1 gewonnen. Und auf der Pressekonferenz nach dem Spiel sagte der Bad Nauheimer Trainer Petri Kujala: „Dieser Sieg hatte nichts mit Glück zu tun. Er war hochverdient. Wir haben nahezu jeden Zweikampf, ob offensiv oder defensiv, verloren. In das Forechecking sind wir heute gar nicht gekommen.“ So klar, wie es der finnische Trainer nach dem Spiel schilderte, war es beileibe nicht. Aber verdient war der Füchse-Sieg allemal.

Angesichts von vier Niederlagen in Folge begannen die Füchse in Bad Nauheim erstaunlich selbstbewusst. Und das wurde diesmal schnell belohnt. Götz fälschte nach 81 Sekunden einen Schuss von Hofmann unhaltbar für Torwart Bick zum 0:1 ab. Danach rieben sich die 2 327 Zuschauer in der Colonel-Knight-Arena in Bad Nauheim verwundert die Augen, denn es erfolgte nicht die zu erwartende Reaktion des jetzt gereizten Favoriten, sondern die Füchse bestimmten das Spiel und kamen zu einer ganzen Reihe guter Chancen. Aber egal wer sich versuchte, der zweite Treffer wollte einfach nicht fallen, zumal Bad Nauheims Torwart Felox Bick überragend hielt. Kania, noch mal Götz, Just, Warttig mit Schuss und Nachschuss, Eriksson nach einer Einzelaktion, Lennartsson alle scheiterten. Für die Gastgeber gab Frosch in der elften Minute den ersten Schuss ab, und erst nach 15 Minuten wurden die Gastgeber stärker, aber die Füchse wehrten die Angroffe ab und kamen zu Konterchancen. Zur ersten Drittelpause mussten sich die Füchse lediglich vorwerfen lassen, dass sie nicht schon höher führten.

Im Mitteldrittel waren die Füchse nbicht mehr ganz so überlegen. Zwar begannen sie wieder druckvoll und mit einem Owens-Schuss, aber die Bad Nauheimer kamen schnell zu zwei vielversprechenden Kontern, die sie aber vergaben. Nach sechs, sieben Minuten begann wieder eine Phase mit vielen Chancen für die Füchse. Just , Götz, Warttig verzweifelten aber an Torwart Bick. Als dann Bick einmal einen Eriksson-Schuss fallen ließ, hatte Just zwei Nachschuss-Chancen, aber wieder nichts. Entgegen kam den Füchsen, dass die Gastgeber in bis dahin zwei Unterzahlsituationen ausgesprochen schwach angriffen, kaum einen Schuss auf das Franzreb-Tor abgaben. Und so war es auch nach dem zweiten Abschnitt das beste aus Gastgebersicht, dass für sie immer noch alles drin war.

Im Schlussdrittel lief das Spiel zunächst so weiter. Die Bad Nauheimer konnten auch ihre dritte Überzahl nicht nutzen. Die Füchse konzentrierten sich jetzt insgesamt noch mehr auf die Abwehrarbeit. Dann fühlte sich die Weißwasser-Anhänger ein bisschen an das Leipziger Fußballspiel gegen Bayern erinnert. Erst schlug Neuert im eigenen Drittel gegen einen springenden Puck, der daraufhin über die Bande ging. Die Schiris unterstellten ihm Absicht und schickten ihn auf die Strafbank. Aber nicht genug: Wenig später musste Jakub Kania aus kaum ersichtlichen Gründen hinterher. Die Schiedsrichter zwischenzeitlich sehr großzügig agierenden Schiedsrichter pfiffen ein Beinstellen, was den Deutsch-Tschechen sichtlich aufregt. Die 77 Sekunden doppelte Unterzahl überstanden die Füchse mit großer Kampfkraft und einem stark haltenden Torwart Franzreb. Aber bei einfacher Unterzahl traf dann Krestan doch noch in eine winzige Lücke hoch oben im kurzen Eck (51.). Jetzt geht es bestimmt auch noch völlig unverdient den Bach runter, hätte man denken können. Aber weit gefehlt. Die Füchse schalteten sofort wieder in den Angriffsmodus um und erspielten Chancen. Und Lennartsson hatte dann bei seinem Schuss wohl alles Glück, das vorher gefehlt hatte. Der Schwede lief vom Tor weg in Richtung Drittellinie und schlenzte dann die Scheibe Richtung Tor. Torwart Bick war die Sicht, auch durch den Zwei-Meter-Riesen Schmidt verdeckt, und die Scheibe schlug unter der Torlatte ein. Sofort war Ruhe in der Colonel-Knight-Arena. In den letzten Minuten behielten die Füchse die Übersicht, vergaben durch Schmidt allerdings eine Riesenchance aufs leere Tor, als die Bad Nauheimer ihren Torwart schon vom Eis genommen hatten. So mussten sie in den letzten Sekunden noch etwas zittern, bevor sie erleichtert die Arme nach oben reißen konnten.

Statistik

EC Bad Nauheim – Lausitzer Füchse 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

0:1 Thomas Götz 1:21 (Assist: Hoffmann, Stöber)

1:1 Radek Krestan 50:32 (Überzahl, Livingston, Meland)

1:2 Viktor Lennartsson 51:25 (Hessler)

EC Bad Nauheim

Tor: Bick

Verteidigung: Slaton, Kohl – Trivellato, Stiefenhofer – Ketter, Erk

Sturm: Sylvester, Livingston, Frosch –

Pauli, Meland, Krestan – Lange, Meisinger, Bettahar – Ratmann, Kolb

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Owens, Bär – Kania, Mücke – Hoffmann, Mund

Sturm: Warttig, Just, Tegkaev – Lennartsson , Eriksson, Hessler – Götz, Schmidt, Stöber – Neuert, Boiarchinov,

Schiedsrichter: Roland Aumüller, Markus Krawinkel

Strafen: Bad Nauheim 4, Weißwasser10

Zuschauer:2 327

