Lausitzer Füchse stehen vor dem Aus Die 0:5-Heimniederlage, besonders das Wie, lässt kaum eine Hoffnung auf eine Wende in der Viertelfinalserie.

Der kanadische Füchse-Stürmer Jeff Hayes wurde vor dem Spiel als beliebtester Füchse-Spieler der Saison ausgezeichnet. Er hatte die Umfrage vor Patrik Parkkonen und Dennis Swinnen gewonnen. Ihm Spiel gelang ihm dann aber – genau wie seinen Mannschaftskameraden nicht viel. © Gunnar Schulze

Alles deutet darauf hin, dass die Saison für die Lausitzer Füchse am Freitagabend zu Ende geht. Die Kassel-Huskies führen in der Best-of-Seven-Serie nach dem 5:1-Erfolg am Dienstagabend in Weißwasser jetzt mit 3:1, benötigen nur noch einen Sieg über die Füchse, um ins Play-off-Halbfinale einzuziehen. Nach der katastrophalen Leistung der Lausitzer Füchse, bei denen die Luft raus zu sein scheint, deutet angesichts der Kasseler Überlegenheit in den letzten beiden Spielen nichts darauf hin, dass die Füchse das Spiel in Kassel für sich entscheiden und damit ein weiteres Heimspiel am Sonntag erzwingen könnten.

Nach einem deprimierenden ersten Drittel lagen die Füchse 0:3 zurück. Schon die Ehrung der beliebtesten Spieler nach einer Fanumfrage – vor dem im schlechtesten Fall letzten Heimspiel der Füchse – hatte so ein Gefühl von Abschiedsstimmung verbreitet. Hannu Järvenpää hatte mit der sonst dritten Reihe als Startformation überrascht, aber nach dem ersten Weitschuss der Kasseler in die Fanghand vor Füchse-Torhüter Franzreb wurde gewechselt – nach nur sieben Sekunden. Die Füchse liefen dann noch in der ersten Minute in einen 2:1-Konter, bei dem der puckführende Kasseler einfach zu lange verzögerte. In der nächsten Szene hatte die Topreihe der Füchse die Riesenchance auf den Führungstreffer: Swinnen kam nach einem Fehler der Gäste an den Puck und spielte auf Hayes. Der schickte den Kasseler Torwart Keller in die falsche Ecke, hob den Puck dann aber mit der Rückhand aus einem Meter am Tor vorbei. Die zweite Chance der Füchse hatte Svoboda in der ersten, ansonsten schwach gespielten Überzahl der Füchse. Er verzog nach einem Querpass von Hayes seinen Direktschuss knapp.

Nach abgelaufener Strafe schlugen die Huskies zum ersten Mal zu. Hungerecker hielt den Puck lange im Drittel und spielte dann einen Querpass, der die Füchse überraschte und den einlaufenden Ex-Weißwasseraner Steve Hanusch fand. Der zog sofort ab und traf durch Franzrebs Beine zum 0:1 (7.). Das schien die Füchse zu schocken, die fortan kaum noch etwas zustande brachten. Als Elia Ostwald auf die Strafbank musste, erhöhten die Gäste auf 0:2. Die Füchse kamen in Unterzahl mehrfach an den Puck, bekamen ihn aber nicht aus dem Drittel und hatten so keine Chance, die Formation zu wechseln. Schließlich fiel das Tor als Abbild des ersten Treffers: Querpass fast über die gesamte Breite des Spielfelds, diesmal zog Hungerecker direkt ab und ließ Franzreb keine Chance (13.). Höhepunkt war dann eine ganz schwache zweite Überzahl der Füchse, in der sie nicht nur keine eigene Torgefahr zustande brachten, sondern auch noch das dritte Tor kassierten. Ostwald leistete sich einen Fehlpass, die Kasseler konterten, Merl konnte schießen, Toni Ritter, der zweite Ex-Weißwasseraner, brachte den Abpraller aus kurzer Distanz im Tor unter. Dennis Swinnen hatte kurz vor Drittelende noch eine gute Chance für die Füchse aus Nahdistanz. Dass die Scheibe nicht ins Tor ging, obwohl auch der Gästetorwart nicht wusste, wo sich die Scheibe befand, passte nur ins Bild.

So trostlos das erste Drittel endete, begann aus Füchse-Sicht auch das zweite. Kapitän André Mücke musste auf die Strafbank, die Kasseler spielten ihre Überzahl aus, blieben auch nach Schussversuchen immer in Puckbesitz, bis Toni Ritter im Slot völlig frei angespielt wurde. Und der Ex-Weißwasseraner erzielte seinen zweiten Treffer an diesem Tag. Danach kamen die Füchse etwas besser ins Spiel, sicherlich auch, weil die Kasseler die Temposchraube etwas zurückdrehten. Die Füchse kamen zu einigen guten Chancen, nutzten aber keine – auch in zwei Überzahlspielen nicht.

Höhepunkt war dann ein handfester Faustkampf zwischen mehreren Spielern beider Mannschaften in der 36. Spielminute . Wenigstens den gewannen die Füchse. Bei einer weiteren Überzahlsituation leisteten sich die Füchse den nächsten Fehler. Letztlich konnte der Kasseler DeBlois allein aufs Füchse-Tor zulaufen und vollendete zum 0:5. Der Frust bei den Füchsen wurde noch einmal deutlich, als Füchse-Verteidiger Bohac kurz vor Drittelende einen Faustkampf gegen Boiarchinov führte und unter dem Jubel der Füchse-Fans auch gewann. Um diese Disziplin ging es bei diesem Spiel letztlich aber nicht.

Im Schlussdrittel wurde noch einmal deutlich, welch große Probleme die Füchse im Überzahlspiel hatten. Drei Gelegenheiten in Folge ließen sie ohne Torerfolg verstreichen. Vier Minuten vor Schluss nutzen die Füchse dann endlich eine Überzahlgelegenheit durch Dennis Swinnen zum Ehrentreffer. Die Fans feierten fast das gesamte schlussdrittel über ihr Team für eine tolle Saisonleistung („Wir sind stolz auf unser Team“!). Auch das hörte sich nach einem Abschiedsgesang an.

Statistik

Lausitzer Füchse – Kassel Huskies 1:5 (0:3, 0:2, 1:0)

0:1 Steve Hanusch 6:58 (Assist: Meilleur, Marco Müller)

0:2 Phil Hungerecker 12:08 (Überzahl, DeBlois, Ritter)

0:3 Toni Ritter 16:45 (Unterzahl, Merl, Müller)

0:4 Toni Ritter 21:21 (Überzahl, DeBlois, Hungerecker)

0:5 Derek DeBlois 37:01 (Unterzahl, Marco Müller)

1:5 Dennis Swinnen 56:08 (Überzahl, Svoboda, Hayes )

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Geiseler, Bruneteau – Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac

Sturm: Lüsch, Schmidt, Fischer – Heyer, Götz, Palka – Svoboda, Hayes, Swinnen – Hoffmann, Kubail, Warttig

Kassel Huskies

Tor: Keller

Verteidigung: Maginot, MacKenzie, Marco Müller, Mapes, Hanusch, Mathias Müller

Sturm: Boiarchinov, Klinge, Proft, Ritter, Downing, Merl, Wycisk, Carciola, DeBlois, Pimm, Meilleur, Hungerecker

Schiedsrichter: Jens Steinecke

Strafen:

Weißwasser 18 + 10 Bruneteau + 10 Bohac

Kassel 26 + 10 Pimm + 10 Boiarchinov

Zuschauer: 2 101

