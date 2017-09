Lausitzer Füchse starten mit Heimsieg in die Saison Füchse-Torwart Maximilian Franzreb hat seinen Kasten tatsächlich sauber gehalten. Das 2:0 über die Wölfe Freiburg war ein Geduldsspiel, bis die Gäste den entscheidenden Fehler machten.

Hier bejubeln die Lausitzer Füchse das erste Saisontor. Der Schwede Viktor Lennartsson springt dem Torschützen Feodor Boiarchinov an den Hals. Der Treffer war am Ende Knotrenlöser und spielentscheidend. © Thomas Wagner

Nein, ein spielerischer Leckerbissen war dieses Spiel nicht. Die fast 2 200 Zuschauer in der Eisarena Weißwasser, für ein Nichtderby im September eine starke Zahl, gingen trotzdem zufrieden nach Hause. Die Lausitzer Füchse hatten ihr erstes Saisonspiel verdient mit 2:0 gegen die Wölfe Freiburg gewonnen, die Fans mit ihrer kämpferischen Spielweise „mitgenommen“, und die Handschrift des Trainers Hannu Järvenpää war auch schon zu erkennen.

Knotenlöser in diesem noch ziemlich verkrampften Spiel war ein schwerer Fehler der Gäste im Schlussdrittel. Verteidiger Woidtke unterlief im eigenen Drittel ein Fehlpass, der aber auch auf das ständige Attackieren der Füchse zurückzuführen war. Boiarchinov hatte danach frei Schussbahn und platzierte den Puck am starken Gästetorwart Hanuljak vorbei in der kurzen Ecke (48.). Man hörte die Steine förmlich plumpsen im Fuchsbau, der Jubel über das erste Füchse-Tor in der neuen Saison war riesig, zumal die Gäste jetzt gezwungen waren, ihre Defensivtaktik aufzugeben. Aber das brachte wenig, die Füchse blieben am Drücker. Und als Kapitän André Mücke sah, das Christopher Bodó mit dem Puck hinter das Tor der Gäste fuhr, lief er von seiner Verteidigerposition ein paar Schritte nach vorn, wurde auch angespielt und versenkte die Scheibe schon fast im knien direkt im langen Eck (56.). Das war die Entscheidung. Die Freiburger hatten keine Antwort mehr, und der erste Sieg der Füchse in der neuen Saison war eingefahren. Gästetrainer Leo Sulak machte die Niederlage nach dem Spiel allerdings nicht an jenem Fehler von Woidke fest, sondern fand eine ganz andere Ursache vor allem im Mitteldrittel.

Hannu Järvenpää, der finnische Trainer der Füchse, stürmte von Beginn an mit vier Reihen: die erste Reihe (Schmidt/Just/Bodó) eine, die gegen die Topreihe des Gegners gegenhalten und auch selbst gefährlich werden kann, die zweite vielleicht die Topreihe (Lennartsson/Eriksson(Boiarchinov), die dritte eine erfahrene (Neuert/Götz/Tegkaev) und die vierte eine junge wilde (Jahnke, Warttig, Stöber). Alle machten ihre Sache gut, spielten mit hohem Tempo und ließen wenig zu. Hannu Järvenpää sagte nach dem Spiel als größte Reserve trotzdem: „Wir müssen unser Offensivspiel vereinfachen, mehr den direkten Weg zum Tor suchen“.

Das gelang den Füchsen tatsächlich zu selten. Spielerisch blieb vieles Stückwerk, was aber zum Beginn einer Saison normal ist. Umso wichtiger war, dass kämpferisch und läuferisch die Leistung stimmte. Da die Freiburger defensiv agierten und auf Konter warteten, blieben Chancen Mangelware. Im ersten Drittel hatte Boiarchinov die besten. Einmal traf er den Außenpfosten (6.) und kurz vor der Drittelsirene scheffelte er die Scheibe nach einer schönen Bewegung knapp über das Tor. Die Freiburger hatten im ersten Drittel eine gute Phase, in der sich mehrfach gefährlich auf das Füchse-Tor schossen. Aber Torwart Maximilian Franzreb, ja auch erst 21 Jahre alt, parierte mit fast schon aufreizender Gelassenheit jeden der Schüsse der Freiburger.

Auch im Mitteldrittel, in dem die Füchse mehrere Unterzahlsituationen überstehen mussten einmal sogar für zwei Minuten mit zwei Spielern weniger auf dem Eis, weil die Schiedsrichter für zwei Fouls Mund und Warttig gleichzeitig vom Eis stellten – eine sehr harte Entscheidung. Aber diese Überzahlsituationen spielten die Gäste außerordentlich schwach. „Das werfe ich meiner Mannschaft auch vor. Wenn man keine spielerische Lösung findet, muss man eben aufs Tor schießen“, kritisierte Trainer Sulak nach dem Spiel. Und so überstanden die Füchse mit ihrem starken Torwart auch diese kritischen Situationen und ließen ihre Fans am Ende feiern. Am Freitag geht es jetzt zu den Kassel Huskies, am Sonntag steigt in der Eisarena Weißwasser das erste Sachsenderby – die Eispiraten aus Crimmitschau kommen.

