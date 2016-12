Lausitzer Füchse sind nach Leag-Zusage erleichtert Das Energieunternehmen bleibt mindestens bis Saisonende Sponsor des Eishockey-Zweitligisten.

Links unterhalb des Goldhelms von Dennis Swinnen prangt das Logo der Leag – nun mindestens bis zum Saisonende. © Wolfgang Fehrmann

Weißwasser. Die Lausitzer Füchse können bis zum Saisonende auf die finanzielle Unterstützung der Leag (Lausitz Energie Bergbau/Kraftwerke AG) bauen. Das teilte Unternehmenssprecherin Kathi Gerstner am Montag mit.

Die Sponsoring Partnerschaft stand infolge des Verkaufs der Vattenfall-Braunkohlensparte zunächst unter dem Vorbehalt der Jahresfrist. Jetzt wird sie mindestens bis zum 31. April 2017 fortgesetzt.

Erleichtert zeigte sich in einer offiziellen Verlautbarung auch Füchse-Geschäftsführer Dirk Rohrbach: „Wir freuen uns, dass wir mit der Entscheidung der Leag nun Planungssicherheit bis zum Saisonende haben. In den letzten fast 25 Jahren haben sich die Lausitzer Energieunternehmen als Premium-Sponsoren in Weißwasser engagiert. Gerade die Unterstützung durch Vattenfall entwickelte sich im Laufe der vergangenen Jahre zu einer engen Partnerschaft.“ Mit der Verlängerung des Vertrags zeige die Leag auch, dass die Lausitzer Füchse ein wichtiger Botschafter und Imageträger für die Lausitz seien.

Hubertus Altmann, Vorstand für das Ressort Kraftwerke der Leag und selbst begeisterter Anhänger der Lausitzer Füchse, freut sich über den aktuellen Erfolg der Mannschaft: „Wir haben als langjähriger Partner des Eishockeysports in Weißwasser mit dem Klub in der Vergangenheit Höhen und Tiefen erlebt. Umso schöner ist es, dass sich die Füchse trotzt der schwierigen Rahmenbedingungen aktuell sehr erfolgreich in der DEL 2 behaupten. Mit unserer Unterstützung helfen wir, Spitzensport in der Region zu halten und den Menschen hier vor Ort sportliche Höchstleistungen zu bieten.“

Derzeit belegen die Lausitzer Füchse, die zuletzt fünf Spiele in Folge gewannen, Tabellenplatz fünf. (szo)

