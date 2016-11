Lausitzer Füchse ringen den SC Riessersee nieder Das Duell gegen das neue Team des ehemaligen Füchse-Topscorers Roope Ranta sorgt der neue Torjäger für das 3:2.

Vielleicht symptomatisch für das Spiel. Patrik Parkkonen (rechts) läuft dem Ex-Fuchs Roope Ranta davon. © Thomas Heide

War das ein Spiel! Die Lausitzer Füchse haben ihr Heimspiel gegen den SC Riessersee nach großem Kampf mit 4:2 gewonnen. Gegen eine Mannschaft, die 60 Minuten lang das hohe Tempo der Füchse mitging. Dass in diesem Spiel nicht mehr Tore fielen, lag an den starken Torhütern Maximilian Franzreb und Matthias Nemec, die viele Chancen verhinderten.

Beim SC Riessersee hatte sich, auch als Reaktion auf das bislang nicht zufriedenstellende Abschneiden, das Personalkarussel mächtig gedreht: Zwei Ausländer wurden weggeschickt, dafür neben Roope Ranta aus Weißwasser ganz kurzfristig noch der Kanadier Jared Gomes aus Italien (früher auch DEL in Straubing geholt). Er gab am Freiatgabend genauso sein Debüt wie Noureddine Bettahar (kam vom DEL-Club Ingolstadt) und Förderlizenzspieler Emil Quaas (von Red Bull München).

Das Spiel begann mit zwei Aufregern. Erst gab es eine Strafe gegen die Füchse, weil Ex-Fuchs Roope Ranta im Trikot der Gäste sehr leicht fiel. Weil der Finne später weitere zwei Strafen „herausholte“, zog er den Unmut der Fans und der einstigen Mitspieler auf sich.Zum Glück aus Füchse-Sicht spielten die Gäste in diesen Situationen eine schlechte Überzahl, und wenn ein Schuss durchkam, war Franzreb zur Stelle. Der zweite Aufreger war ein aberkanntes Tor der Füchse (8.). Palka hatte den Weg von hinter dem Tor nach vorn gefunden und geschossen. Der Puck prallte nach oben ab. In einer unübersichtlichen Situation war Schmidt zur Stelle und hämmerte den Puck in die Maschen. Schiedsrichter Steffen Klau zeigte sofort an, dass er das Tor nicht gibt. Er hatte einen Handpass gesehen und wollte sich trotz der vehementen Proteste der Füchse auch nicht den Videobeweis ansehen. Dass es nach dem ersten Drittel noch torlos stand, lag vor allem an der schlechten Chancenverwertung der Füchse. Schmidt nach Querpass vor Gaarder (3.), Hayes allein vor dem Tor nach einer 3:1-Situation (9.), Svoboda und Lüsch, die sich über aus durchsetzten und vors Tor zogen, sie alle scheiterten am starken Nemec im Gästetor. Auf der anderen Seite war Franzreb zweimal ernsthaft gefragt: Einmal, als der auffällige Neuzugang Gomes Geiseler aussteigen ließ und allein vor ihm abschloss, und kurz vor der Pause als Oakley abschloss. Beide Male war der junge Goalie zur Stelle.

Das Mitteldrittel war noch rasanter, wurde teilweise mit offenem Visier geführt. Swinnen, Svoboda und Hayes scheiterten für die Füchse, Gschmeißer und Oakley für die Gäste. Dann aber gingen die Garmischer in Führung, als die Füchse zu offensiv den Puck erobern wollten. Gomes ließ nach einem 3:2-Konter Franzreb keine Chance (25.). Nur zwei Minuten später stand es aber 2:1 für die Füchse. Erst brauchten sie in Überzahl nur elf Sekunden zum Ausgleich. Parkkonen hatte Schussposition, sah aber den einlaufenden Ostwald, der den scharf gespielten Puck ins Tor abfälschte. Und dann traf Bohac mit einem Distanzhammer, nachdem ein Mücke-Schuss von einem Gegenspieler abgeprallt war. Es ging in dem hohen Tempo weiter, mit Chancen auf beiden Seiten, aber es blieb beim knappen Vorsprung der Füchse.

Im Schlussdrittel drehte der SC Riessersee auf. Nach einem Ranta-Querpass hatte Quaas frei Bahn und traf flach in die lange Ecke. Nur 80 Sekunden führten wieder die Füchse: Hayes eroberte mit einem Raketensprint einen lang gespielten Puck, sah aus dem Augenwinkel Swinnen, der einen Meter vor dem Tor den Torwart vernaschte und den Puck ins Tor hob. Danach war es eine Abwehrschlacht der Füchse, die unter Druck gerieten, aber große Konterchancen hatten. Vor allem Svoboda vergab die Entscheidung (58.). Die fiel, als die Gäste schon sehr früh ihren Torwart vom Eis nahmen. Nach einem Puckverlust der Gäste im Mitteldrittel schoss Heyer den Puck zum 4:2 ins Netz. Auch danach blieb der Gästetorwart vom Eis. Ihr Anrennen brachte aber nichts mehr. Die Füchse fahren nun am Sonntag nach Dresden. Die Eislöwen haben nach einer 1:3-Niederlage in Freiburg etwas mehr Druck.

Statistik

Lausitzer Füchse – SC Riessersee 4:2 (0:0, 2:1, 2:1)

0:1 Jared Gomes 24:15 (Assist: Rimbeck, Wilhelm)

1:1 Elia Ostwald 24:59 (Parkkonen, Swinnen)

2:1 Dominik Bohac 26:28 (Mücke)

2:2 Emil Quaas 44:42 (Ranta, Bettahar)

3:2 Dennis Swinnen 46:03 (Gaarder, Bohac)

4:2 Jens Heyer 58:29 (Lüsch)

Lausitzer Füchse

Tor: Franzreb

Verteidigung: Parkkonen, Ostwald – Mücke, Bohac – Geiseler, Fischer

Sturm: Svoboda, Hayes, Swinnen – Heyer, Götz, Lüsch – Palka, Schmidt, Gaarder – Warttig, Kubail, Brockelt

Trainer: Hannu Järvenpää

SC Riessersee

Tor: Nemec

Verteidigung: Thomas, Hüfner, Wilhelm, Hummer, Quaas, Eichinger

Sturm: Draxinger, Driendl, Ranta, Gomes, Endress, Oakley, Gschmeißner, Rimbeck, Bettahar, Mayr, Malzer

Trainer: Tim Regan

Schiedsrichter: Steffen Klau

Strafen: Weißwasser 10, Riessersee 6

Zuschauer: 2 238

