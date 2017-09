Lausitzer Füchse retten einen Punkt im Sachsenderby Wie schon in Kassel gelingt der späte Ausgleich, als der Torwart vom Eis war. Diesmal gibt es Ärger um die Schiris.

Hier bejubeln die Lausitzer Füchse den späten Ausgleich zum 4:4, den Anders Eriksson (2. von links) erzielt hat. Foto: Gunnar Schulze

Die Lausitzer Füchse haben in einem dramatischen, die Zuschauer über weite Strecken begeisternden Sachsenderby gegen n den Spitzenreiter ETC Crimmitschau einen Punkt gerettet. Der Ausgleichstreffer zum 4:4 gelang 84 Sekunden vor Schluss, als die Crimmitschauer nach einer ausgesprochen dummen Strafe (zu viele Spieler auf dem Eis) in Unterzahl agierten und Füchse-Trainer Hannu Järvenpää seinen Torwart Maximilian Franzreb vom Eis beordert hatte. Die Füchse kamen schnell ins Drittel, Verteidiger Maximilian Adam kam an den Puck und jagte ihn Richtung Tor. Der Abpraller fiel Anders Eriksson vor die Füße, der durch die Beine des Torwarts hindurch einnetzte. „Diesen einen Punkt nehme ich mit offenen Armen, den haben wir gewonnen, den zweiten verloren“, sagte Hannu Järvenpää nach dem Spiel. Dass der zweite Punkt an Crimmitschau ging, lag daran, dass Eriksson in der Verlängerung (Drei gegen Drei) seinen Gegenspieler Will Weber aus den Augen verlor, der dann in aller Ruhe nach nur 45 Sekunden einnetzen konnte.

Es gab zwei weitere Aufreger in diesem Spiel: Der erste war der Treffer zum 0:1 für die Gäste in der 15. Spielminute des ersten Drittels. Dem Treffer durch Maurice keil ging ein klares Foul voraus, weil ein Crimmitschauer den Füchse-Verteidiger Jakub Kania beim Schussversuch mit dem Schläger ins Gesicht traf. Kania ging zu Boden. Die Lücke, die sich daraus ergab, nutzten die Crimmitschauer durch Maurice Keil zum Tor. Dass die Schiedsrichter hier falsch entschieden, ist nicht das eigentliche Problem. Dass sie sich weigerten, den Videobeweis trotz der heftigen Proteste der Füchse-Spieler um Kapitän André Mücke anzuschauen, wirft Fragen auf, zumal die Blutlache auf dem Eis unübersehbar war und für eine Unterbrechung sorgte. Jakub Kania musste ins Krankenhaus und konnte natürlich nicht mehr mitspielen. Nach dem Spiel wurde der Füchse-Trainer Hannu Järvenpää zu dieser Szene befragt: „Es war sicher kein absichtliches Foul. Aber das Regelwerk ist eindeutig: Strafe für den Crimmitschauer, und selbstverständlich kein Tor“, sagte der Finne und fügte an, dass er hoffe, die Schiedsrichter diese Szene sich hoffentlich noch einmal anschauen und das nächste Mal in so einer Situation besser entscheiden.

Dass die Füchse dieser Szene am Ende keine spielentscheidende Wirkung zumessen konnten und wollten, lag an dem zweiten Aufreger des Spiels – dem kompletten zweiten Drittel. Die Füchse kamen mit viel Schwung aus den Kabinen und sofort zum Ausgleich. Boiarchinov schoss Richtung Tor, Lennartsson staubte zum Ausgleich ab. Dann gerieten die Gäste in Unterzahl, und diesmal gelang das Überzahlspiel der Füchse. Neuert sah bei angezeigter Strafe den vor dem Tor freien Bodó, der sich die Ecke zum 2:1 aussuchen konnte. Wegen der angezeigten Strafe blieben die Füchse in Überzahl und schlugen noch einmal zu. Diesmal traf Eriksson mit einem Nachschuss hoch ins leere Tor. Da waren gerade einmal sieben Minuten im Mitteldrittel gespielt, die Füchse führten plötzlich 3.1 und die Fans waren auf Wolke sieben. Aber die Führung gaben sie im Stile einer unerfahrenen Mannschaft wieder aus der Hand. Erst schafften sie einen Wechsel gegen die Crimmitschauer Top-Reihe nicht, die Spieler waren zu lange auf dem Eis, Saarinen spielt einen überragenden Querpass auf Pohl, der sofort abzog und zum 3:2 traf. Dann holten sich die Füchse durch Mund und Mücke in kurzer Folge zwei Strafen ab. Die 5:3-Überzahl nutzten die Gäste zum Ausgleich durch Saarinen, der am langen Pfosten allein vor dem Tor unendlich viel Zeit hatte und dann Puck an Franzreb vorbei ins Netz bekam. Kaum vollzählig, liefen die Füchse in einen Konter, Gollenbeck netzte im Fallen zum 3:4 ein. Das Spiel war unglaublich schnell wieder gedreht.

Die Füchse standen am Rand einer Niederlage, zumal sie im Schlussdrittel gegen defensiv jetzt kompakt stehende Crimmitschauer vergeblich anliefen und sich kaum noch Chancen erspielten – bis die Westsachsen einen Wechselfehler machten.

Statistik

Lausitzer Füchse – ETC Crimmitschau 4:5 n. V. (0:1, 3:3, 1:0)

0:1 Maurice Keil 14:36 (Assist: Czarnik)

1:1 Viktor Lennartsson 20:46 (Bär, Boiarchinov)

2:1 Christopher Bodó 25:04 (Überzahl: Neuert, Götz)

3:1 Anders Eriksson 26:13 (Überzahl: Boiarchinov, Adam)

3:2 Patrick Pohl 29:13 (Saarinen, Schlenker)

3:3 Ossi Saarinen 36:36 (Überzahl 2, Kranjc, Pohl)

3:4 Erik Gollenbeck 37:48 (Kranjc, Knackstedt)

4:4 Anders Eriksson 58:36 (Überzahl, Schmidt, Adam)

4:5 Will Weber 60:45 (Pohl, Czarnik)

Lausitzer Füchse:

Tor: Franzreb

Verteidigung: Adam, Mücke – Bär, Kania – Hoffmann, Geiseler – Mund, Nägele

Sturm: Schmidt, Just, Bodo – Lennartsson, Eriksson, Boiarchinov – Neuert, Götz, Tegkaev – Jahnke, Warttig, Stöber

ETC Crimmitschau

Tor: Roy

Verteidigung: Olleff, Ostwald, Halbauer, Pyka, Weber, Kranj

Sturm: Gollenbeck, Schlenker, B. Keil, Knackstedt, Saarinen, Ciernik, Pohl, M. Keil, Czarnik

Schiedsrichter: Ralph Bidoul/Alexander Singer

Strafen: Weißwasser 10, Freiburg 10 + 2 x 10

Zuschauer:2 381

